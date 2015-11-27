Rusya ile uçak krizinden ticaret cephesi nasıl etkilendi?

Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonra ekonomide dengesizlikler yaşanmaya başlandı. Rus gümrükleri Türk ihraç ürünlerine tamamen kapıyı kapatırken, gümrükte bekleyen TIR’lar dönüşe geçti. Rusya’da Türk iş adamları gözaltına alınırken, turlar iptal edildi ve Rus yolcu uçakları vatandaşları ülkesine geri götürdü.

Hürriyet’in haberine göre Rusya Başbakanı Dmitry Medvede “Putin, Türkiye’nin agresif eylemine karşı ekonomik eylemler alınması için talimat verdi. Ayrıca bazı ortak projelerin dondurulması da gündemde” dedi.

Rusya uçağının düşürülmesinin üçüncü gününde yaşananlar şöyle:

Rusya’ya giden çiçek TIR’ları sınırdan döndü

RUSYA’nın gümrük kapılarında yarattığı zorluklar nedeniyle kesme çiçek taşıyan TIR’lar geri döndürüldü. Uçak ve karayoluyla yapılacak sevkiyatlar geçici olarak durduruldu. Kriz nedeniyle İstanbul’daki Çiçek Fuarı’na davetli Rus basını ve sektör temsilcileri de programlarını iptal etti. Gümrüklerden gelen haberler üzerine kesme çiçek ihracatçıları Rusya’ya giden 6 TIR’ı geri çevirdi.

Bavul ticareti siparişleri iptal

Rusya’ya yapılan bavul ticaretinin merkezi konumunda olan İstanbul Laleli’de de siparişler iptal edilmeye başlandı. Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, şunları söyledi: “Rus uçağının düşürülmesinin ardından siparişler iptal edilmeye başlandı. Türkiye’ye mal almak için gelecek işadamları da seyahatlerini iptal etti. Burada olanlar da erkenden döndü” dedi.

Türkler kapıdan döndü, Ruslara kapı açık

Dün Moskova’ya giden bazı Türk vatandaşları ülkeye alınmadı. Ancak Türkiye’ye gelen Rus vatandaşlarının sorun yaşamadan ülkeye giriş yaptığı gözlendi. Türk Hava Yolları’nın (THY) 08.30 uçağı ile Rusya’ya giden Türk vatandaşları geri gönderildi. Türkiye’ye gönderilen yolcudan Aytaç Bahri, Rus olan hamile eşini göremeden geri gönderildiğini belirtti.

39 Türk işadamı gözaltına alındı

Rusya’nın Krasnodar kentinde düzenlenen Tarım Fuar’ına katılan Türk işadamları, gözaltına alındı. Geceyi gözaltında geçiren işadamlarına mahkeme 4 bin Rus rublesi para ve 10 gün gözaltı cezası verdi. Türk işadamlarının 10 gün boyunca kampta tutulacağı kaydedildi.İşadamlarından edinilen bilgiye göre, Meridyen Fuarcılığın Krasnodar’da Uluslararası Tarım Fuarı’na Türk yatırımcı katıldı. Fuara gelen Rus polisi, 39 Türk katılımcıyı gözaltına aldı. Önceki gün saat 15.00 sıralarında gözaltına alınan Türk katılımcılar, polis tarafından sorgulandı. Geceyi nezarethanede geçiren Türk katılımcılar, dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Rusya’ya girişte doldurdukları formda, seyahat gerekçesi olarak “turistlik seyahat” bölümünü işaretledikleri, ancak ticari faaliyette bulundukları gerekçesiyle Türk katılımcıları suçlu buldu. Mahkeme, “Yanıltma ve yanlış beyanda bulunma” gerekçesiyle 4 bin Rus rublesi para ve 10 gün gözaltı cezası verdi.

Rus uçakları boş geldi, dolu gitti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Rusların Türkiye’ye gitmemesi, tur operatörlerinin de rezervasyonları durdurması yönündeki açıklamaları üzerine Rusya’dan Türkiye’ye turist getiren tüm uçak seferleri iptal oldu. Tur operatörleri de Türkiye rezervasyonlarını durdurdu. Bazı uçaklar sadece Rus turistleri ülkelerine götürmek için boş geldi.

Rusya, vatandaşlarını geri çağırdı

Rusya, Türkiye’de bulunan vatandaşlarına biran önce Rusya’ya dönmelerini tavsiye etti. Açıklamada şöyle dendi: “Türkiye’de terör tehdidi tehlikesi bulunduğu için vatandaşlarımıza bu ülkeye gitmemelerini bir daha tavsiye ediyoruz. Türkiye’de bulunanların da bir an önce Rusya’ya dönmelerini öneriyoruz. Bu çağrı Türkiye’ye turizm acenteleri dışında özel ziyaret gerçekleştiren vatandaşlarımız için de geçerli.”

Türk Lirası yüzde 3 kayıpta

Rusya'dan gelen ekonomik ambargoya işaret eden açıklamalar pazartesiden beri değer kaybıyla karşı karşıya kalan Türk Lirası’ndaki düşüşü hızlandırdı. Dün güne Merkez Bankası’nın bağımsızlık tartışmaları nedeniyle 2.90 liraya çıkarak başlayan dolar Rusya açıklamalarıyla 2.92 lirayı aştı. Serbest piyasada dolar günü 2.9150 liradan kapattı. Son beş günde Türk Lirası’ndaki kayıp yüzde 3’ü aştı. Borsa İstanbul da Rusya nedeniyle düşüşte. Dün Borsa İstanbul günü yüzde 2.39 düşüşle 74 bin 997 puandan kapattı.