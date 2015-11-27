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Dünya

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Kimin IŞİD'le mücadele ettiğini, kimin işbirlikçi olduğu ortaya çıktı

"Ankara Moskova’dan özür dilemeli”

27 Kasım 2015 20:25

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Türkiye’nin Rus Su-24 uçağını düşürerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve suç işlediğini söyledi. "Son gelişme kimin IŞİD’le mücadele ettiğini, kimin IŞİD’in işbirlikçisi olduğunu gösterdi” diyen Matviyenko, yaşananların uluslarası kam

Sputnik'in haberine göre Valentina Matviyenko “Türkiye hiçbir temeli ve sebebi olmaksızın bir suç işledi, uçağımızı vurdu ve bu da bir pilotumuzun ölümüne yol açtı. Şans eseri bir pilotumuz kurtuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri kasıtlı olarak suç işledi” dedi.

Rus uçağının, Türk hava sahasını ihlal etmediğini; ihlal etse bile bunun uluslararası hukuka göre değerlendirilebileceğini belirten Matviyenko, “Rusya’nın kapsamlı bir soruşturma yapmaya ve benzer olayların gelecekte de yaşanmasını önlemek için gerekli tedbirleri almaya hakkı var. Ankara Moskova’dan özür dilemeli” ifadelerini kullandı.

 

"Türkiye’nin neyin peşinde olduğunu gösteren daha fazla gerçek su yüzüne çıkıyor"

 

“Son gelişme kimin IŞİD’le mücadele ettiğini, kimin IŞİD’in işbirlikçisi olduğunu gösterdi” diyen Matviyenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya’nın Suriye’de IŞİD’i yenmek ve istikrarın sağlanmaktan başka hiçbir isteği yok. Ancak birçok ülkenin, buna Türkiye de dahil, Suriye’de, uluslararası toplumun istediği gibi IŞİD’i yenmekten daha önemli gördükleri başka çıkarları var. Bugün Türkiye’nin neyin peşinde olduğunu gösteren daha fazla gerçek ve örnek su yüzüne çıkıyor. Bunlar uluslararası kamuoyu tarafından kınanması gereken kabul edilemez suç eylemleri.”

Uçağın düşürülmesinin iki ülke ilişkilerine verdiği zararın altını çizen Matviyenko, “Türkiye ilişkilerimizin bozulması için elinden gelenin en iyisini yaptı” diye konuştu. Matviyenko ayrıca, terörle mücadelede tüm ülkelerin güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

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