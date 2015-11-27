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Aliyev: Türkiye-Rusya arasındaki gerginliğin azaltılması için her türlü desteğe hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Azerbeycan'a gerçekleştirdi

27 Kasım 2015 19:43

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ile Türkiye arasındaki gerginliğin azaltılması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bakü'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Aliyev, Çavuşoğlu'nun ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirmesinden duyduğu memnunluğu dile getirdi. 

Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliğe değinen Aliyev, Azerbaycan'ın her iki ülke ile de ilişkilerinin tarihi bir geçmişe dayandığını ve söz konusu gerginlikten rahatsızlık duyduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Rusya arasında oluşan gerginliğin azaltılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu da dışişleri bakanı görevine getirildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptığını hatırlatarak, bunun artık gelenek haline geldiğini ifade etti. Yukarı Karabağ sorununun çözümü ile ilgili konuların yanı sıra ortak projeler; TANAP, TAP, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı da ele alındı. 

Çavuşoğlu, Azerbaycan Başbakanı Artur Resizade tarafından da kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

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