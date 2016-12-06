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Uçak kazasından kurtulan kabin görevlisi faciayı anlattı: Hatırladığım en son şey, yardım çığlıklarıydı!

''İniş anonsu yapılmıştı. 'Herkes normal iniş sanmıştı"

06 Aralık 2016 04:57

Copa Sudamericana Kupası’nda final maçı oynamak üzere Kolombiya’ya giden ''Chapecoense takımını taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatta kalan bir kaç kişiden biri olan kabin görevlisi Erwin Tumiri kaza anını anlattı. Tumiri herkesin normal iniş için hazırlandığını kimsenin kazayı beklemediğini ifade etti. Tumiri'nin Sporx’te yer alan açıklamaları şu şekilde:

''Kaza anı, kabus gibiydi. Uyandım ve 'burada ne oldu' dedim. Hatırladığım en son şey, yardım çığlıklarıydı. Çok korkmuştum, herkes acı içinde bağırıyordu. Yardım için gelenlerden birisi beni gördü ve 'hadi gidelim buradan' dedi. Hava çok sisli ve karanlıktı. Ne olduğundan hala haberim yoktu, havalimanına gidiyoruz sanmıştım.''
 

''Herkes normal iniş sanmıştı''



''İniş anonsu yapılmıştı. Normal bir inişti. İlk kez basına konuşuyorum. Kimse, uçağın düşüşte olduğunun farkına varmadı. Herkes, normal bir inişe hazırlanıyordu. Düşüş anında cenin pozisyonuna girmeniz lazım. Düştüğümüzü anladığımda, hemen cenin pozisyonuna girdim. Ama, onların bunu yapacak zamanı yoktu. Dediğim gibi, herkes normal bir inişe hazırlanıyordu.''

''Chapecoense takımının teknik direktörü Caio Junior ile konuşuyordum. Bana, Portekizce konuşmayı öğretiyordu. Bana 'hadi yerimize geçelim ve inişe hazırlanalım' dedi ve yerine geçti. İlk ışıklar yandığında, iniş için sanmıştım. Ancak, onun için değilmiş...''

 

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