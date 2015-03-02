T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üç gün aç susuz yürüyen Suriyeliler donmak üzereyken kurtarıldı

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmak isteyen 17 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

02 Mart 2015 11:20

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmak isteyen 17 Suriyeli, Şırnak'ta, donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı. Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye ulaşmak için 3 gün aç susuz yürüdükleri öğrenildi.

Suriye'den kaçarak Irak'a, oradan da Türkiye'ye girmek isteyen 10'u çocuk 17 mülteci, Uludere'nin Yekmal Köyü bölgesinde jandarma 156 hattını arayarak yardım istedi. 

Bunun üzerine Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan havalanan iki helikopter, 17 suriyeliyi bulundukları araziden alarak, mültecileri tümen komutanlığına getirdi.

Burada ambulansta ilk müdahaleleri yapılan Suriyelilerin, 3 gün aralıksız yürüdükleri ve dağlık arazide karda donma tehlikesi ile yüz yüze kaldıkları bildirildi. 

Suriyeli mülteciler daha sonra ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

ETİKETLER

suriyelilerdonmasınırjandarmasavaş

İlgili Haberler

Suriyeliler kamp sürgününü istemedi, başka şehirlere gitmeye başladı

Gaziantep'te kampa gitmek istemeyen Suriyeliler; Konya, Kayseri, İzmir ve İstanbul'a gitmeye başladı

Kilis'te Suriyelilerin çadırı yandı, anne ve kızı hayatını kaybetti

Suriyeli sığınmacıların kendi imkanları ile kurduğu çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Beyaz Masa ile Emniyet anlaşamadı, Suriyeliler metroya sığındı

Suriyelilerin farklı statüleri nedeniyle sokakta kaldığı belirtiliyor

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı 2 milyona dayandı

Suriyeli sığınmacı sayısı 11 ilin toplam nüfusunu geride bıraktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24