Üç gün aç susuz yürüyen Suriyeliler donmak üzereyken kurtarıldı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmak isteyen 17 Suriyeli, Şırnak'ta, donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı. Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye ulaşmak için 3 gün aç susuz yürüdükleri öğrenildi.

Suriye'den kaçarak Irak'a, oradan da Türkiye'ye girmek isteyen 10'u çocuk 17 mülteci, Uludere'nin Yekmal Köyü bölgesinde jandarma 156 hattını arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan havalanan iki helikopter, 17 suriyeliyi bulundukları araziden alarak, mültecileri tümen komutanlığına getirdi.

Burada ambulansta ilk müdahaleleri yapılan Suriyelilerin, 3 gün aralıksız yürüdükleri ve dağlık arazide karda donma tehlikesi ile yüz yüze kaldıkları bildirildi.

Suriyeli mülteciler daha sonra ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.