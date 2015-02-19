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Beyaz Masa ile Emniyet anlaşamadı, Suriyeliler metroya sığındı

Suriyelilerin farklı statüleri nedeniyle sokakta kaldığı belirtiliyor

19 Şubat 2015 13:15

İstanbul’da kent merkezinde 20 santimetreyi geçen kar kalınlığı ve soğuk nedeniyle insanlar evlerine hapsolurken ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye göçen ve kalacak yerleri olmayan Suriyeliler için yaşam şartları daha da zorlaştı.

Sokakta yaşayan Suriyelilerin bir kısmı metrolara sığınırken kendilerine soğuk havadan korunabilecek kapalı bir alan bulamayan göçmenlere ise sokakta kaldı. 

Milliyet’ten Burcu Ünal’ın haberine göre,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)karlı havada dışarıda kalan evsizlere kapısını açtı. Fakat Suriyeliler için durum farklıydı. İBB’nin 153 Beyaz Masa hattını dün Görevli, “Suriyelilerle ilgili Emniyet görev yapıyor. 155’e bildirebilirsiniz” dedi. Nedenini sorulduğunda ise, “İstanbul Valiliği böyle karar verdi” yanıtını verdi. 155 aranınca telefonu açan polis ise adresi alarak “Biz de alıp belediyeye götürüyoruz” dedi.

Suriyeli vatandaşlara uygulanan bu ayrımcılığın nedenlerini İBB’den bir yetkili ise şöyle açıkladı: “Suriyelilere uygulanan prosedür tamamen farklı çünkü onlar farklı bir statüdeler. Pasaport kontrolünden geçmeleri, kayıtlarının alınması gerekiyor. Belediyenin yetki alanı dışında olan şeyler bunlar, o nedenle Suriyelilerle Valilik ve Emniyet ilgileniyor. Onların götürüldükleri yerler de farklı.”

Yerel belediyeler ise konu hakkında pek bilgi sahibi değillerdi. Suriyeli nüfusunun yoğun olarak yaşadığı ilçelerden Fatih’te telefonu açan görevli, “Kişiler Suriyeli mi?” diye sorduktan sonra numarasını vererek AFAD’ı aramamızı söyledi. Kadıköy Belediyesi ise kendilerinin misafirhanesi olmadığını belirterek, İBB Beyaz Masa’ya yönlendirdi.

 

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