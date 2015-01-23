Kilis'te Suriyelilerin çadırı yandı, anne ve kızı hayatını kaybetti

Kilis'te Suriyelilerin barındığı çadırda çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi Kesmelik mevkisinde Suriyeli sığınmacıların kendi imkanları ile kurduğu çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, anne Fatma Cuk (26) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan 1 yaşındaki kızı Leyyeli Cuk da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekipleri, olay yerinde ölen annenin kollarının arasına aldığı yaralı çocuğu çıkarırken güçlük yaşadı.

Hayatını kaybeden anne ve kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bu arada, yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye gelen ve kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda iki kızı ve eşiyle yaşayan baba Ali Cuk'un soba yanıncaya kadar 2 yaşındaki diğer kızı Şehrazat'ı anneannesine bıraktığı öğrenildi.

Yanan çadırın çevresindeki bazı çadırların da kullanılamaz hale geldiği görüldü.