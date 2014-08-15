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Suriyeliler kamp sürgününü istemedi, başka şehirlere gitmeye başladı

Gaziantep'te kampa gitmek istemeyen Suriyeliler; Konya, Kayseri, İzmir ve İstanbul'a gitmeye başladı

15 Ağustos 2014 20:22

Gaziantep’te, bir ev sahibinin Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesinin ardından protestolarla başlayan gerginlik üzerine, kampa gönderilmek istemeyen Suriyeliler, başka kentlere gitmeye başladı.

 

Geçen pazartesi günü Ünaldı Mahallesi’nde Hıdır Çalar adlı ev sahibi tartıştığı Suriyeli kiracıları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu olayın ardından çeşitli mahallelerde sokağa çıkan vatandaşlar, Suriyelileri istemediklerini söyleyerek protesto gösterileri başlattı.

 

Suriyeliler sokakta dövüldü

 

Sokaklarda bazı Suriyelilerin dövüldüğü ve araçlarının tahrip edildiği olayların ardından, Valilik kararıyla güvenlik riski taşıyan ve sağlıklı koşullarda yaşamayan Suriyelilerin tahliyesi kararlaştırıldı. Bu kararın ardından yapılan araştırmada yoğunluğu protesto gösterilerinin yaşandığı semtler olmak üzere 600 noktada 7 bin 800 Suriyelinin bulunduğu saptandı.

Dün sabah saatlerinde polis ve AFAD ekipleri, belirlediği noktalardaki Suriyelileri topladı ve otobüslerle Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep’in Nizip ile İslahiye ilçesindeki kamplara göndermeye başladı.

Tahliye işleminin 20 gün süreceği açıklanırken, kampa gitmeyen istemeyen veya yaşadığı bölgelerde kendisini güvenli hissetmeyen Suriyeliler ise kendi imkanlarıyla şehirden ayrılmaya başladı.

 

Konya, Kayseri, İtanbul ve İzmir'e gidiyorlar

 

Yoğun olarak çarşamba gününden itibaren Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen Suriyeliler, başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri gibi şehirlere gidiyor. Son günlerde büyük yoğunluk yaşadıklarını söyleyen otobüs firması görevlileri, günde 12-13 otobüs dolusu Suriyelinin Gaziantep’i terk ettiğini söyledi.

Sığınmacıların öncelikle İstanbul ve İzmir’i tercih ettiğini söyleyen görevliler, otogardan hareket eden otobüsteki yolcuların 4’te 3’nü Suriyelilerin oluşturduğunu ifade etti.

 

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