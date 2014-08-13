Gaziantep'te Suriyelilere bıçaklı-sopalı saldırı

Gaziantep'te, dün gece bir kişinin Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürülmesini protesto eden vatandaşlar, kentin çeşitli yerlerinde ellerinde bıçak ve sopalarla gördükleri Suriyeliler'e saldırdı.



DHA'nın haberine göre, Ünaldı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda Hıdır Çalar, evini boşaltmasını istediği Suriyeli kiracısı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



Çalar'ın bugün toprağa verilmesinden sonra yakınlarnı ile olaya tepki gösteren birçok vatandaş, kentin çeşitli noktalarında 'Suriyelileri istemiyoruz' eylemi yaptı. Ellerinde bıçak ve sopa bulunan vatandaşlar, parklarda ve sokaklarda karşılaştıkları Suriyeliler'e saldırmaya başladı. 10 kadar Suriyel'inin bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandığı olayda, bazı Suriye plakalı araçlar da ateşe verildi.

Yaşananların ardından olayların meydana geldiği bölgelere takviye ekipler sevk edildi. Kentte gerginlik devam ediyor.