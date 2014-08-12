Gaziantep'te Suriyeli kiracı ev sahibini öldürdü

Gaziantep'te Suriyeli bir kişi, kiracısı olduğu evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Hıdır Çalar (62), Ünaldı Mahallesi Mıhcı Zekariya Sokak'taki evini kiraladığı Suriyeli aileden evi boşaltmalarını istedi. Talebine olumsuz yanıt alan ev sahibi ile kiracıları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Çalar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayeti öğrenen mahalle sakinleri, Suriyelilerin yaşadığı eve girmeye çalıştı. Polis, gruba müdahale etti. Gerginliğin artması üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri çağrıldı.

Cinayet zanlısının kendilerine teslim edilmesini isteyen grup, cenazenin evden çıkartılmasına da uzun süre izin vermedi. Bir vatandaş, şüpheliye benzettiği polise yumruk attı. Olayın yaşandığı sokağı kalkanlarla kapatan polis, kendisine taş, sopa ve ev eşyası atan gruba biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti.

Biber gazından etkilenen polisler, cinayet işlenen eve sığındı. Polis ile mahalleli arasında yaklaşık 2,5 saat süren gerginliğin ardından olay yerine özel hareket polisleri geldi.

TOMA yardımıyla vatandaşları dağıtan polis, aynı evde oturan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyelileri "akrep" adı verilen araçlarla emniyet müdürlüğüne götürdü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, polis araçlarına taş attı, çöp konteynerlerini devirdi. Atılan cisimlerden 3 polis memuru hafif yaralandı.

Çalar'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.