Gaziantep’te risk altındaki 400 Suriyeli aile tahliye edildi

Gaziantep'te "Suriyelilerin gitmesi için" 3 gündür süren protesto gösterilerinin ardından olayların yoğunlaştığı semtlerde kalan 400 ailenin tahliye edilmesine başlandı. İstasyon Meydanı'na getirilen Suriyeliler, burada otobüsleri görünce ağladı. Gaziantep'te bir ev sahibinin Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesinin ardından olaylar patlak vermişti.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Gaziantep Valisi Erdal Ata, kentte yaklaşık 2 bin Suriyeli ailenin tahliye edilerek kamplara gönderilmesine başlandığını açıkladı. Vali Ata Ekim ayında da kentte sağlıklı barınma koşullarına sahip olmayan 25 bin ailenin yapımı tamamlanacak İslahiye'deki kampa yerleştirileceğini de ifade etti.





Protesto eylemleri başlamıştı





Gaziantep'te, geçen pazartesi günü ev sahibi Hıdır Çalar, tartışma sırasında çıkan kavgada Suriyeli kiracıları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin duyulması kentte Suriyelilere karşı protestoların başlamasına yol açarken cinayete karıştığı iddiasıyla aranan 6 şüpheliden 4'ü yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu cinayetin ardından çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan binlerce kişi Suriyelileri istemediklerini söyleyerek 3 gün boyunca geceleri kentin çeşitli semtlerinde protesto eylemleri yaptı. Eylemler sırasında 13 Suriyeli bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Olaylara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 50'yi aşkın gösterici, sorgulamalarının ardından savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





Tahliyeler başladı





Gaziantep Valisi Erdal Ata, yerel idareciler ve güvenlik güçleri ile yapılan toplantının ardından öncelikli olarak olayların çıktığı ve protestoların yoğunlaştığı mahalleler olmak üzere kentin farklı bölgelerinde metruk binalar ile kiraladıkları işyerlerinde barınan Suriyelilerin tahliyesine karar verdi.

Bu karar sonrası Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Mardin'in Nusaybin İlçesi'ndeki kamplarda da yer ayrılmasının arından, bu sabah polis ile AFAD görevlileri İstasyon Meydanı'nda toplandı. Onlarca polis aracı, minibüsler ve otobüslerin toplandığı meydanda, oluşturulan ekipler harekete geçti. Öncelikli olarak olayların yaşandığı mahallelere giden ekipler, muhtar ve vatandaşların gösterdiği metruk binalar ile işyerlerinde kalan Suriyelileri tahliye etti. Ekipler ayrıca mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu aileleri de barındıkları yerlerden alarak minibüslere bindirdi ve İstasyon Meydanı'na götürdü.

Gidececeğini öğrenen Suriyeliler ağladı

İstasyon Meydanı'na getirilen ve nereye gideceklerini bilmeyen Suriyeliler, burada otobüsleri görünce şehir dışına gönderileceklerini anlayınca minibüslerden inmek istedi. Güvenlik güçlerinin denetiminde minibüsten indirilen Suriyelilerin otobüslere bindirmesi sırasında, bazı kadın ve çocuklar gözyaşı dökerek gitmek istemediklerini yetkililere anlatmaya çalıştı. Bu sırada gözyaşı döken küçük çocuklar, polisler tarafından teselli edildi.

Bulundukları yerlerden tahliye edilerek İstasyon Meydanı'nda otobüslere transferleri yapılan Suriyelilerden evli ve çocuklu olanlar Şanlıurfa'nın Viranşehir, bekar olanlar ise Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kampa gönderildi.

Vali Ata: 400 aile tahliye edilecek

Gaziantep Valisi Erdal Ata, Suriyeli kiracının ev sahibini öldürmesi ile başlayan olayların üzücü olduğunu ifade etti. Kentte durumun sakin olduğunu belirten Erdal Ata, yaşam koşulları kötü olan Suriyelileri tahliye ettiklerini belirterek, "Metruk binalar veya işyerlerinde kalan, yaşam koşulları kötü olan 400 aile tespit ettik. Bu aileleri sabah saatlerinden itibaren ekiplerimiz bulundukları yerlerden tahliye ederek kampa gönderiyoruz" dedi.

Vali Ata, İslahiye ilçesinde yapımı süren 25 bin kişilik kampın da Ekim ayının ortalarında biteceğini belirterek, "Bu kamp tamamlandığında da barınma ve ekonomik sıkıntı yaşayan, yaşam koşulları sağlıklı olmayan Suriyelileri İslahiye'ye transfer edeceğiz" diye konuştu.

Vali Ata, kentte yaşananlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin gün içerisinde toplantı düzenleyerek detaylı açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.