Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı 2 milyona dayandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) son verilerine göre, 229 bini çadır kent ve barınma merkezlerinde olmak üzere Türkiye’de 1 milyon 858 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Sadece Şanlıurfa’daki barınma merkezlerinde 80 bin kişi yaşıyor

Ocak ayı itibarıyla çadır kent ve barınma merkezlerinde toplam 229 bin Suriyeli bulunuyor. Suriyelilerin en çok yaşadığı barınma merkezi ise Şanlıurfa’da bulunuyor. Şanlıurfa’nın dört ayrı ilçesinde kurulan 13 bin 871 çadır ile iki bin konteynerde yaklaşık 80 bin Suriyeli yaşıyor.

Fotoğrafları çekilip parmak izleri alınıyor

DHA’da yer alan habere göre, Suriyelinin yaşadığı resmen kayıt altına alındı. Çadır kent ve barınma merkezlerin dışında ülkenin değişik il ve ilçelerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan Suriyelileri tespit için 2014’ün Ocak ayında AFAD tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hemen hemen her il ve ilçede bir TIR konuşlandıran AFAD, polis ve jandarmayla birlikte yürüttüğü çalışmada yerleri belirlenen tüm Suriyelileri TIR’a getirip burada kayıt altına alıyor. TIR’lardaki görevli polislerce yaşlarına bakılmaksızın tüm Suriyelilerin fotoğrafları çekilip parmak izleri alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün veri tabanına işleniyor.

Her bir Suriyeliye 11 haneli ‘şahıs numarası’

Kayıt işlemlerinin ardından Suriyelilere üzerlerinde resimlerinin de bulunduğu kart şeklinde ‘Yabancı Tanıtma Belgesi’ veriliyor. Kayıt işlemi sırasında her bir Suriyeliye 11 haneli ‘Şahıs numarası’ verilirken, kart sahibinin adı, baba adı, doğum tarihi gibi tüm kişisel bilgileri Türkçe ve Arapça olarak yazıyor. AFAD tarafından yurt genelinde kayıt altına alınan Suriyelinin sayısı 11 Şubat itibariyle 1 milyon 629 bini buldu.

11 ilin toplam nüfusunu geride bıraktı

229 bini çadır kent ve barınma merkezlerinde olmak üzere toplam 1 milyon 858 bini bulan Suriyeli sığınmacı sayısı, Bayburt, Tunceli, Ardahan, Kilis, Gümüşhane, Artvin, Çankırı, Bartın, Iğdır, Sinop ve Bilecik’in 1 milyon 692 bin 213 olan toplam nüfusunu da geride bıraktı.