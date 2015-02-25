Dilencilik yapan Suriyeli küçük çocuğun burnunu kırıp, paralarını almak istediler

Dilencilik yaparak yaşamını sürdürmeye çalışan Suriyeli kız çocuğu parası almak isteyenlere direnince feci şekilde dövüldü. Yerde sürüklenen ve burnu kırılan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

radikal.com.tr'nin haberine göre, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi Zambak Sokak’ta meydan gelen olayda, ismi öğrenilemeyen 11 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu kimliği belirsiz kişiler tarafından önce darp edildi.



Gasp edilmek istendiği öne sürülen kız çocuğu şahıslara uzun süre direndi. Parasını şüphelilere vermeyen çocuk, yerlerde sürüklendi. Çevredekilerin bağırmaları ile çocuğu bırakan zanlılar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kafasından ve burnundan yaralandı

Yerde yatan yaralı kız çocuğuna çevredeki kadınlar yardım etti. Kafasından ve burnundan yaralanan kız çocuğuna kağıt mendil verildi. Bir süre ambulans bekleyen çocuğun olayın şokunu üzerinden atamadığı gözlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa taşıdı. Yaralı çocuk tedavi edilmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayı gören ve çocuğa yardım eden bir kadın, "Ağlayarak buraya geldiğini gördüm. Bir adam vurmuş, burnu kırılmış" dedi.

