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Dünya

Suriyeli yaşlı kadın IŞİD'e meydan okudu: Siz şeytanlar Allah’a sırtınızı döndünüz

'Tüm o öldürdüğünüz Kürtler hakkında ne diyeceksiniz? Bunların hepsi haram! Sizin devletiniz lanetli'

14 Şubat 2015 19:55

Suriye’de yaşayan yaşlı bir kadının IŞİD militanlarının arabasına yaklaşıp militanlara karşı çıktığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ülkenin tam olarak neresinde çekildiği bilinmeyen görüntülerde, yaşlı kadın militanlara “şeytan” olduklarını söylüyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, militanların vahşi cinayetlerine tepki gösteren kadın, Kuran’dan ayetler sıralıyor. Arabadaki iki militan büyük şaşkınlığa uğrarken, yaşlı kadın şu sözleri sarf ediyor:

“Siz şeytanlar Allah’a sırtınızı döndünüz. Kimseyi katletmeyin ve kimse de sizi katletmesin. Tüm o öldürdüğünüz Kürtler hakkında ne diyeceksiniz? Bunların hepsi haram! Yemin ederim ki yaptığınız hiçbir şey Allah yolunda değil. Hiçbiriniz bir şey kazanamayacaksınız, yalnızca birbirinizi eşekler gibi öldüreceksiniz. Bunların hiçbiri iyi değil, bizi geri götürüyorsunuz. Torun, Allah’ın yoluna geri dön. Sizin devletiniz lanetli. ”

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