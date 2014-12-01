Üç adımda daha sağlıklı bir çalışma ortamı

Keyifli haftasonundan sonra, ofise dönmek sıkıcı mı geliyor? Ofisinizde yapacağınız 3 küçük değişiklikle kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Ergem Şenyuva'nın Yeşilist'teki haberine göre, iş hayatı dışında da sağlığınızı olumlu yönde etkileyecek bazı değişiklikler şöyle:

1. Masanızda muhakkak bir bitki bulundurun

Yeni bir araştırma, ofis bitkilerinin iş yerinde verimi yüzde 15 arttırdığını saptamış. Hollanda ve İngiltere'de masasında bitki olan çalışanlarının, konsantrasyonunun ve memnuniyetlerinin arttığını saptamış. Siz de masanıza kolay bakabileceğiniz bir bitki koyabilirsiniz. Tabii sulamayı unutmamak kaydıyla.

2. Ofisinize ışık girsin!

Sadece güneş girmeyen eve değil, güneş girmeyen ofise de doktor girermiş. Gün ışığına bakmanın bile yaşam kalitenizi arttıracağınızı söylesek inanır mısınız? Klinik uyku araştırmacıları, ofiste cama yakın oturanların diğer kapalı ve ışıksız ofislerde çalışanlara oranla yüzde 173 daha fazla ışık aldığını ve günde ortalama 46 dakika daha çok uyuduğunu tespit etmişler. Ofisinizde çok cam yoksa ya da cama yakın değilseniz diye canınızı sıkmayın; öğle yemeklerinde ya dışarı çıkın veya en azından cam kenarına yakın bir yerde oturun.

3. Ayağa kalkın, hareket edin

Genelde sabahları ofisinize girip, akşam çıkıyorsanız, öğle yemekleri ve ihtiyaç molaları hariç yerinizden çok kalkmıyorsanız, bir kere daha düşünün. Saat başı kalkın ofis içinde yürüyün. Mümkünse bilgisayarınızı yüksek bir yere koyun ve ayakta durarak iş yapın. Bilhassa İskandinav ülkelerinde ayakta iş yapabildiğiniz masalar çok moda şimdilerde. Pek tabii bunları yaparken, duruşunuza dikkat edin. Katlar arası toplantıya gitmeniz gerektiğinde, asansörü değil, merdivenleri kullanın.