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Yaşam

Ofiste öğle uykusu verimliliği arttırıyor!

Araştırmalara göre gün içinde kısa süreli verilen uyku molası verimliliği artırıyor

06 Haziran 2014 21:17

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre göre gün içinde kısa süreli verilen uyku molası verimliliği arttırıyor. Yeteri kadar uyku uyumamanın ise kanser, hafıza kaybı ve diyabet riskinin arttırdığı düşünülüyor.

 

'Verimliliği ve yaratıcılığı artırıyor'

 

University College London’da insan beyni üzerine çalışmalar yapan Profesör Vincent Walsh, yöneticilerin çalışanlarına mesai arasında uyuma hakkı tanınması gerektiğini açıkladı. Walsh’a göre çalışırken 30 ila 90 dakika süreli uyku molası vermek, verimliliği ve yaratıcılığı besliyor.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, beyne sadece geceleri değil, gün içerisinde de dinlenme süresi tanınması gerektiğini belirten Walsh, çalışanlarına öğleden sonra kısa süreli uyuma izni veren şirketlerde üretkenliğin artabileceğini söyledi. 

Manchester Üniversitesi Profesörü Hugh Piggins’e göre ise uyku, hafıza ve öğrenme becerisi için çok önemli. Piggins, milyonlarca insanın hafta içi çok az uyuduğunu ve hafta sonu bu eksikliği gidermeye çalıştığını söyledi. Araştırmalara göre “ sosyal jetlag” adı ile de bilinen bu problemin kanser, hafıza kaybı ve diyabet riskinin arttırdığı düşünülüyor.

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