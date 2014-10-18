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Patronunuza söylediğinizde kovulmanıza neden olacak sözler...

18 Ekim 2014 00:34

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İş hayatı herkes için zor. Patronla çalışan arasındaki ilişkinin belli bir mesafe ve anlayış içinde olması gerekiyor. Fakat patronunuzla konuşurken son derece dikkatli olmalısınız. Yoksa işinizi kaybedebilirsiniz. İşte patronunuza asla söylememeniz gereken 24 şey…

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1. Yapamam.

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2. Bilmiyorum.

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3. Bunu ben yapamam, benim işim değil.

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4. Hayır.

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5. Deneyeceğim.

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6. Ben böyle duymadım.

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7. Bu işten çıkarım ne?

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8. Özür dilerim...

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9. Elimden gelenin en iyisini yaptım.

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10. Böyle olduğunu tahmin ediyorum.

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11. Bunu daha önce denedim.

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12. Eski işimde böyle yapmıyorduk.

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13. Bu benim hatam değil onun hatası.

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14. Senden önceki patronum böyle yapmıyordu.

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Onunla birlikte çalışamam.

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16. (İş arkadaşınızla ilgili) O bir ahmak.

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17. Sen söylemeseydin farklı bir şekilde yapacaktım

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18. (İş arkadaşınızı şikayet ederken) Neden o her zaman...

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19. Üstünüzle konuşmak istiyorum.

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20. Bu konuda bir çözümüm yok.

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21. Neden ona verdiniz bana vermediniz?

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22. Çok meşgulüm, verdiğiniz iş bekleyebilir mi?

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23. İşler zaten yavaş, bugün erken çıkabilir miyim? (Bunu söylediğiniz zaman, söz konusu iş yerinde belli bir sorun olduğunu ima ettiğiniz anlaşılabilir.)

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24. Bunu yapmak imkansız.

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İyi patronların ise size ne değil nasıl söyledikleri önemlidir.

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İyi patronlar, günaydın demeyi ihmal etmez.

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Aynı zamanda, çalışanların önerilerine de sıcak bakarlar.

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İyi patronlar, hata yaptıkları zaman bunu dürüstçe söylerler. (Business Insider)

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