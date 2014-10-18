Patronunuza söylediğinizde kovulmanıza neden olacak sözler...
18 Ekim 2014 00:34
129
İş hayatı herkes için zor. Patronla çalışan arasındaki ilişkinin belli bir mesafe ve anlayış içinde olması gerekiyor. Fakat patronunuzla konuşurken son derece dikkatli olmalısınız. Yoksa işinizi kaybedebilirsiniz. İşte patronunuza asla söylememeniz gereken 24 şey…
229
1. Yapamam.
329
2. Bilmiyorum.
429
3. Bunu ben yapamam, benim işim değil.
529
4. Hayır.
629
5. Deneyeceğim.
729
6. Ben böyle duymadım.
829
7. Bu işten çıkarım ne?
929
8. Özür dilerim...
1029
9. Elimden gelenin en iyisini yaptım.
1129
10. Böyle olduğunu tahmin ediyorum.
1229
11. Bunu daha önce denedim.
1329
12. Eski işimde böyle yapmıyorduk.
1429
13. Bu benim hatam değil onun hatası.
1529
14. Senden önceki patronum böyle yapmıyordu.
1629
Onunla birlikte çalışamam.
1729
16. (İş arkadaşınızla ilgili) O bir ahmak.
1829
17. Sen söylemeseydin farklı bir şekilde yapacaktım
1929
18. (İş arkadaşınızı şikayet ederken) Neden o her zaman...
2029
19. Üstünüzle konuşmak istiyorum.
2129
20. Bu konuda bir çözümüm yok.
2229
21. Neden ona verdiniz bana vermediniz?
2329
22. Çok meşgulüm, verdiğiniz iş bekleyebilir mi?
2429
23. İşler zaten yavaş, bugün erken çıkabilir miyim? (Bunu söylediğiniz zaman, söz konusu iş yerinde belli bir sorun olduğunu ima ettiğiniz anlaşılabilir.)
2529
24. Bunu yapmak imkansız.
2629
İyi patronların ise size ne değil nasıl söyledikleri önemlidir.
2729
İyi patronlar, günaydın demeyi ihmal etmez.
2829
Aynı zamanda, çalışanların önerilerine de sıcak bakarlar.
2929
İyi patronlar, hata yaptıkları zaman bunu dürüstçe söylerler. (Business Insider)