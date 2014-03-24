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Twitter'dan ikinci açıklama: Güveninizi sarsmayacağız

Twitter, erişim engellemesine yönelik yeni bir açıklama yaparak "güveninizi sarsmayacağız" mesajı verdi

24 Mart 2014 19:28

Twitter, Türkiye’deki erişim engellemeye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Site üzerinden yapılan açıklamada, "Twitter Türkiye'deki kullanıcılarımızın gizlilik haklarını savunmaya devam etmekte kararlı. Güveninizi sarsmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Twitter’ın kökünü kazıyacağız” açıklamalarının ardından erişe engellenen Twitter'dan kullanıcılara gönderilen Türkçe olarak gönderilen mesajda, Türkiye'de yapılan"Twitter diz çöktü" açıklamalarına karşın "Güveninizi sarsmayacağız" mesajı verildi.

Açıklamada, "Twitter Türkiye'deki kullanıcılarımızın gizlilik haklarını savunmaya devam etmekte kararlı. Güveninizi sarsmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

 

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