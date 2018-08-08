Twitter'daki Fuat Avni hesabını yönettiği iddia edilen sanık: 30 bin örgüt elemanı Tango'yu kullanıyordu

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki 'FETÖ' üyeleri hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Twitter'da Fuat Avni hesabını kullandığı iddia edilen sanık Mustafa Koçyiğit, “Fuat Avni olduğum yönündeki basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. En son kullandığım haberleşme programı Tango'ydu ve 30 bin örgüt elemanı tarafından kullanılıyordu” dedi.

İdari ve Geliştirme uzmanı olarak görev yapan ve Fuat Avni hesabını kullandığı iddia edilen sanık Mustafa Koçyiğit'in, ifadesinde MİT'in İDB'ye bildirdiği 20 bin kişilik ‘FETÖ’ yapılanmasına ilişkin listeyi temin ettiğini itiraf ettiği ortaya çıktı.

İddianamede, suç tarihinde Başbakanlık'ta idari ve geliştirme uzmanı olarak görev yapan sanık Mustafa Koçyiğit'in 20 Temmuz 2016 tarihli ifadesine yer verildi.

"3 yıl ABD'de kaldım"

Koçyiğit, ifadesinde, şunları anlattı:

"FETÖ dershanesine gittim. Üniversitede FETÖ yapısıyla tanıştım. 2003'te Polis Akademisi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 2009'da 3 yıllığına eşimle birlikte ABD'ye gittim. ABD'de Yasin isimli FETÖ bağlantılı kişiyle ara ara görüştüm. 2012'de Türkiye'ye döndüm. Yasin'in selamıyla kod adı Selman tarafından arandım. Kendisi bana teknik ve bilgi işlemdeki mühendisleri takip görevi verdi. Kod adı olarak Akif'i kullandım. Selman'ın talimatıyla İDB'de çalışan mühendis Burak Açıkalın ile irtibat kurarak talimatları yerine getirmeye başladım.

“Ankara’daki görevimin sona erdiğini söylediler”

"Mühendislerle ByLock üzerinden yazıştık. Daha sonra Eagle ve Tango isimli programları da kullandık. Bu üç program yazışmaları 3 gün içerisinde silme özelliğine sahipti. İDB'de teknik işlerde görevlendirmemin sebebi, hükümet ile cemaatin arasının açılması ve bu dönemde İDB'den veri almanın personel alt yapısını oluşturmaktı. Selman ile son görüşmemde yanında Selahattin isimli bir kişi bulunuyordu. Selman kendisinin Ankara'daki görevinin sona erdiğini, Selahattin ile yürüyeceklerini söyledi. İstihbaratta Hayrettin kod Haşim Türker, Bekir kod Burak Açıkalın, Bülent kod, Ömer kod Özkan, Mahmut kod Akif Güngör ile tanıştım ve görüştüm. Selahattin kodun Emniyet Ankara imamı olduğunu biliyordum.

“Hard disk getirmeye başladılar”

"2013'te istihbarat Dairesi Başkanlığı'nın yönetiminin değişmesinden sonra bir bocalama, yeni duruma bir hazırlık oldu. Örgütün İDB'den veriye ihtiyacı oldu. Selahattin'in talimatıyla mühendislerden İDB'de işe yarayacak verileri getirmelerini istedim. Burak ve Haşim, verileri USB, SD card, hard disk ile getirmeye başladı. Ben de Furkan kod ile yazışarak açık alanda buluşarak, aldığım verileri kendisine ilettim. Biz Z Şube'de görevli Mahmut Orak'ın Y Şube'de görevlendirilmesini istedik. MİT'in İDB'ye bildirdiği 20 bin kişilik paralel devlet yapılanmasına ilişkin listeyi de İDB'den mühendisler Burak ve Haşim aracığıyla temin ettik. Hatırladığım kadarıyla Burak Özkan mail yoluyla bunu yolladı. İnternete genelde VINN üzerinden bağlanıyordum. Fuat Avni olduğum yönündeki basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. En son kullandığım haberleşme programı Tango'ydu ve 30 bin örgüt elemanı tarafından kullanılıyordu."

"15 Temmuz gecesini evde geçirdim. Ertesi gün telefonumu çöpe attım. İDB'den temin ettiği verilerin devletin gizli bilgileri ve belgeleri olduğunu biliyorum. Bu nedenle devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin suçlamasını kabul ediyorum. Yaptığım işleri Selman kod ve Selahattin kod talimatları ile gerçekleştirdim."