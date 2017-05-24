'Yeni Fuat Avni yapılanması' iddiasına yönelik operasyon

Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri yasa dışı yöntemlerle ele geçirip sosyal medyada yayımladığı öne sürülen ve 'Yeni Fuat Avni' yapılanması olduğu iddia edilen bir grubun ortaya çıkarıldığı ileri sürüldü.

DHA'nın haberine göre, yeni yapılanmanın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bakanlar ve milletvekilleriyle ilgili ele geçirdikleri bilgi ve belgeleri internet ortamında açtıkları sahte hesaplardan paylaştıkları iddia edildi. Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 10 kişi bugün Kayseri Adliyesi'ne sevk ediliyor.

DHA'nın haberi şöyle:

FETÖ’nün devletin gizli kalması gereken belgeleri yasadışı yöntemlerle ele geçirip sosyal medyada paylaştığı istihbaratı üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Murat soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde kurulan özel ekip, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veriye el konuldu.

Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarı...

Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre edilen “Fuat Avni” oluşumuna benzer bir oluşuma giderek sosyal medyada FETÖ adına algı operasyonlarına devam ettikleri öne sürüldü. Şifreleri kırarak (hacker) devletin arşivine girdikleri iddia edilen şüphelilerin, burada elde ettikleri gizli kalması gereken devlete ait bilgi ve belgeleri yayınlandıkları öğrenildi. Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM hesapları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birçok milletvekili, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bakanlarla ilgili özel bilgileri de yayınlayan şüphelilerin, aileleriyle ilgili bilgileri de paylaştıkları kaydedildi.