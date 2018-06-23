"Fuat Avni" hesabını yönettiği iddia edilmişti; Aydoğan Vatandaş ABD'de görüntülendi

'FETÖ'nün medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden ve "Fuat Avni" hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen firari Aydoğan Vatandaş, ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülendi. Muhabirlerin soruları karşısında bulunduğu yerden hızla uzaklaştırığı ifade edilen Aydoğan Vatandaş'ın polis çağırdığı belirtildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre ilk olarak New Jersey eyaletinin Clifton semtinde bulunan Ant kitabevi ve kafede (Ant Bookstore&Cafe) görüntülenen Vatandaş, ardından gittiği Hackensack semtindeki 'FETÖ' örgütüne yakın isimler tarafından işletildiği ifade edilen Kafe (Cafe) 46’ya gitti.

Türk Kültür Merkezi'nin (TCC) New Jersey şubesi tarafından bu yıl Nevruz etkinliği de düzenlediği Cafe 46'nın iç kısmında öğle yemeğini yedikten sonra bahçe bölümüne çıkarak yanındaki kişiyle sohbet eden Vatandaş, muhabirlerin sorularının ardından bulunduğu yeri terk etti.

Muhabirlerin kendisine yönelttiği, "15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilişkisi" olup olmadığı ve “Fuat Avni” hesabının yöneticisi olup olmadığı yönündeki sorular üzerine kafenin iç bölümüne doğru ilerlediği ifade edildi. Soruları cevapsız bırakan Vatandaş, kafeye girer girmez polis çağrılmasını istediği bilgisi aktarıldı.

"Fuat Avni" hesabının yöneticisi olduğu iddiası

Türkiye’de 'FETÖ’yle ilgili açılan bazı davalarda ismi geçen Vatandaş'ın, bir dönem 'FETÖ'nün yasa dışı dinleme faaliyetleri sonucunda elde ettiği birtakım bilgileri ve uydurma içerikleri "Fuat Avni" adlı hesaptan paylaşan yöneticilerden biri olduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla birçok 'FETÖ' yöneticisinin ismi geçmişti. İddianamede Vatandaş'ın "Fuat Avni" hesabının yöneticisi olduğunun değerlendirildiği ifade edilmişti.

Sanık Oğuz Usluer'in Türk Silahlı Kuvvetleri içindekiş cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz'ün kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erdal Şen adına kayıtlı telefon ile irtibatlı olduğu vurgulanan iddianamede, hem Usluer'in hem de eşinin ByLock kullanıcısı olduğu, Fuat Avni isimli Twitter hesabının kullanıcısı olduğu değerlendirilen ve ABD'de ikamet eden Aydoğan Vatandaş’la irtibatlı olduğu da belirtilmişti.