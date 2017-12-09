Adalet Bakanı: Kılıçdaroğlu siyasetin Fuat Avni'si haline geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Maalesef Kılıçdaroğlu gelmiş olduğu şu an itibarıyla siyasetin Fuat Avni'si haline gelmiştir. Fuat Avni'ler, FETÖ'cüler pılını pırtını toplayıp kaçtı, diğerleri yargı önünde hesap veriyor. Ama siyasetin FETÖ ağzıyla Kılıçdaroğlu tarafından gerçekten konuşulması, onlar ne söylüyorsa bir iki ay sonra Kılıçdaroğlu tarafından bu ifadelerin kullanması gerçekten çok üzücü bir tablodur" ifadesini kullandı.

Erzurum'da konuşan Gül, Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki söylemlerini eleştirerek "Maalesef ana muhalefetin genel başkanı kullanmış olduğu üslup, kendisiyle beraber bulunmuş olduğu partinin de seviyesini aşağıya çekmekte. CHP gibi köklü bir parti de bu üslubu kullanan bir genel başkanına sahip olduğu için tahmin ediyorum ki CHP'nin kendisi en fazla bundan bizardır. Ama bu o partinin kendi kararıdır, kendi kanaatidir. Bizi ilgilendiren boyutu, Türk siyasetinin seviyesini aşağıya çeken bu ifadeler, kullanmış olduğu bu üsluptur. Ama biz siyaseti, temiz dilinden asla uzaklaşmayacağız. AK Parti olarak bu ak siyaseti, ak dili asla bırakmadan mücadelemize devam edeceğiz. Onun bu kirli dilini milletimize havale edeceğiz."

"Siyasetin Fuat Avni'si haline geldi"

"Müddei, iddiasını ispat eder ama müfteri iddiasını ispat edemez, çünkü ortada bir delil yoktur. Kılıçdaroğlu müddei olarak iddiasını ispat edememiş, tarihe bir müfteri ana muhalefet partisi genel başkanı olarak geçmiştir. Söylediği hiçbir şeyin sunduğu belgeyle ispat edilmediği açıktır. İfade ettiği hususların hepsi, zaten ona buradan 'günaydın' diyorum, aylar önce FETÖ'cü Twitter fenomenleri tarafından FETÖ'cüler tarafından zaten dile getirilmiş hususlardır. Alıp alıp, kulağına söylüyorlar, sufle yapıyor. Eline tutuşturuyorlar bir şeyler, gösteriyor. Maalesef Kılıçdaroğlu gelmiş olduğu şu an itibarıyla siyasetin Fuat Avni'si haline gelmiştir. Fuat Avni'ler, FETÖ'cüler pılını pırtını toplayıp kaçtı, diğerleri yargı önünde hesap veriyor. Ama siyasetin FETÖ ağzıyla Kılıçdaroğlu tarafından gerçekten konuşulması, onlar ne söylüyorsa bir iki ay sonra Kılıçdaroğlu tarafından bu ifadelerin kullanması gerçekten çok üzücü bir tablodur. Ve milletimiz asla bunu affetmeyecektir."