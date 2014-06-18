Twitter'da şikayetler siyasilere hakaretten cinsel içeriğe kaydı

Twitter Başkan Yardımcısı Colin Crowell‘ın Türkiye ziyareti sırasında anlaşma sağlanan mahkeme kararlarına uyum ve Türkiye’den gelen şikayetler konularından Twitter’ın uyum çabası sürüyor. Twitter’a son 1 ayda yapılan başvuruların ise şikayetlerin siyasilere hakaret içeren ve 17 Aralık operasyonuna ilişkin tweetlerden, cinsel içerikli hesaplara kaydığı belirtiliyor.

Ayşegül Akyarlı Güven’in wsj.com’da yer alan haberine göre, Twitter'ın son engellediği Tweet ise işadamı Ethem Sancak'ın mahkeme başvurusu sonucu gerçekleşmiş görünüyor.

Ethem Sancak'ı kızdıran tweet

Mahkeme belgelerine göre Sancak'ın BMC ihalesinin ardından atılan bu Tweet hakkındaki başvurusu hem mahkemeden hem de Twitter'dan olur aldı. Ethem Sancak 14 Mayıs'ta İstanbul 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda da kendisiyle ilgili bir Tweetin bir de Facebook paylaşımının kaldırılmasını istedi. Twitter'da bu talebi de kabul etti. Türkiye'den ulaşımı kısıtlanan bu tweette BMC'nin ihale ile arazi değerinin yarı fiyatına Sancak'a satıldığı iddia ediliyor ve Sancak'a hakaret ifadesi yer alıyor.

Twitter daha önce üçüncü köprünün müteahhidi İbrahim Çeçen'e hakaret içerdiği gerekçesiyle de 1 tweet hakkında kaldırma kararını uygulamıştı.

Son 1 ayda yapılan diğer başvurulara bakıldığındaysa, TİB'in Twitter'a mahkeme kararı olmaksızın 4 hesabın askıya alınması için başvurduğu göze çarpıyor. Bu dört hesabın da ortak özelliği cinsel içerikli tweetler ve fotoğraflar içermesi. Twitter bu hesapları mahkeme kararı olmaksızın askıya aldı.

Twitter'a "Bu hesap cinsel içerikli. Kapatın" şikayetinde bulunanlar arasında sadece TİB'inkiler değil, bireysel başvurular da göze çarpıyor.

1 haftada 5 hesap engellemişti

Twitter'ın Türkiye ziyaretinin hemen sonrasında Haramzadeler, Başçalan gibi cemaat-AKP kavgasını konu alan hesaplar üzerinde yoğunlaşan şikayetler ise artık eskisi kadar revaçta değil. Twitter'ın Başkan Yardımcısı Colin Crowell'in Türkiye'den ayrılmasının ardından geçen 1 haftada, 5 Twitter hesabına Türkiye'den ulaşım engellenmişti.

Twitter Mart ayında da yine TİB'den gelen cinsel içerikli Tweet'lere yönelik kapatma kararını uygulamıştı. Ancak o başvuruda TİB'in elinde Twitter'a kendi sistemi üzerinde yaptığı şikayet başvurusunun yanı sıra mahkeme kararı da vardı. Bu kez TİB mahkemeye gitmeden girekt Twitter'a şikayette bulunmayı tercih etti. Sonuç da aldı.