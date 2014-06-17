Twitter yönetiminden Redhack'e erişim yasağı

RedHack’in "@TheRedHack" isimli resmi hesabı, Twitter yönetimi tarafından askıya aldı.

RedHack’in diğer ana hesabı olan @RedHack_EN hesabından paylaşılan mesajda, “Dostlar @TheRedHack hesabı engellendi. Çözene kadar ortada dolaşan sahte hesaplara itibar etmeyin. Gelişmeleri bu hesaptan bildireceğiz” denildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından RedHack’e uygulanan sansür Twitter’de #RedhackCannotBeSilenced ve #RedHackHalktirSusturamazsiniz etiketleriyle protesto edildi.

RedHack’in resmi Twitter hesabı olan "@TheRedHack" daha önce de Twitter yönetimi tarafından askıya alınmış, ardından geri açılmıştı.

İşte o mesaj: