Twitter'da 'hashtag'in yaratıcısı: Kazara buldum

Twitter'da arama yapmayı ve gruplaşmayı kolaylaştıran hashtag (# ya da etiket) kullanımının mucidi olan Chris Messina, buluşunu "basit bir fikirden yola çıkarak, kazara yapılmış bir keşif" diye tanımladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Messina, bu buluştan herhangi bir maddi kazancı olmadığını ama yaptığı kültürel katkı için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. # işareti geçmişte bilgisayar programcılığı ve enformasyon teknolojisi alanında sık sık kullanılıyordu. Ancak Twitter'da ve diğer sosyal ağlarda bugün bilindiği şekliyle kullanılmasını Messina'ya borçluyuz.

Messina hashtag fikrinin nasıl doğduğunu BBC'nin Newsnight programına şu sözlerle anlattı:

"Twitter'da grupların oluşması için, beni çok düşündürmeyecek basit bir format arıyordum. Bu öneriyi yaptım. Başta şüpheyle bakan çok oldu. Fakat ben kullanmaya başlayınca ve arkadaşlarımı da teşvik edince olay kendiliğinden büyüdü. Şimdi de yedi yıl oldu."

Etiket fikri, haber yayma amaçlı olarak ilk defa California'nın San Diego kentindeki bir yangında kullanılmış. Messina, "Yurttaş gazeteciliğinde Twitter kullanımının ilk örneklerinden biridir." dediği olayda, bölgeden bildiren arkadaşını haberlerini hashtag kullanarak yaymaya ikna etmiş ve #Sandiegofire (#Sandiegoyangın) etiketini kullanmasını tavsiye etmiş. Böylece birçok faydalı bilgi de çok sayıda kişiye ulaşmış.

Messina bunun üzerine benzer yöntemin farklı olaylarda da kullanılmaya başlandığını söylüyor.

En başarılı hashtag formülü

Etiketin yaratıcısı, bu yönetimin pazarlama aracı olarak kullanılmasıyla ilgili de şu yorumu yapıyor:

"Sosyal medya ideal olarak en iyi içeriklerin değer kazandığı çok büyük, şahane bir serbest pazar. Şirketler ürünlerinin sosyal medya kullanıcılarına gösterilmesi için para ödeyebilir veya sponsor olabilir." Sosyal medyanın, televizyon yayınlarına kıyasla daha açık bir serbest pazar olduğuna dikkat çeken Messina, şirketlerin de kullanıcılarla iletişim kurmak için bu yola başvurduklarını söylüyor.

Peki en iyi, en başarılı etiketi oluşturmanın formülü ne?

Messina bu soruya da şu yanıtı veriyor:

"En iyi etiketin, en basit, en açık ve doğrudan olan etiket olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, en iyi yöntem, yeni bir muhabbet başlatmak yerine var olan bir muhabbete girmek. Çok uzun veya kullanışsız, hantal olmamalı."