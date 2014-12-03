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Bilim / Teknoloji

Twitter'a Instagram efektleri geldi

Twitter fotoğraflar üzerinde efekt uygulanabilmesine imkan verdi

03 Aralık 2014 15:23

Sosyal medya platformu Twitter'da artık paylaştığınız fotoğraflar üzerinde değişiklik yapabilecek ve çeşitli efektler ekleyebileceksiniz.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarından Twitter kullanıcıların sesine kulak verdi ve kullanıcıların fotoğraflar üzerinde efekt uygulanabilmesine imkan verdi.

Twitter'ın yeni sürümünü indiren kullanıcılar ilk olarak paylaşacakları fotoğrafı seçip ardından fotoğrafın üzerine tıklamak suretiyle birbirinden farklı efektleri fotoğrafa uygulayabiliyor.

Twitter'ın hem iOS, hem de Android sürümünü güncelleyenler bu özellikten faydalanabiliyor.

ETİKETLER

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