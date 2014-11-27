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Bilim / Teknoloji

Artık Twitter da telefonunuzu 'izleyecek'!

Twitter, yeni güncellemesi ile kullanıcıları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor

27 Kasım 2014 19:46

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, artık kullanıcıların telefonuna indirdiği diğer uygulamalarla ilgili bilgi toplayacak.

Ntvmsnbc'deki habere göre, kullanıcılar bu yeni uygulamanın bir parçası olmak istemediğini belirtene kadar, Twitter akıllı telefonlara yüklenen diğer uygulamalarla ilgili bilgileri otomatik olarak kaydedecek.

Twitter'ın güncellemesinin ardında ise ticari sebepler yatıyor. Kullanıcılarla ilgili daha fazla ve detaylı bilgi elde etmek isteyen site, bu sayede reklam satışlarından elde ettiği geliri artırmayı planlıyor.

 

'Hedefli reklamcılık'

 

Şirket, iş modelini "hedefli reklamcılık" stratejileri üzerinden gerçekleştiriyor. "Hedefli reklamcılık", yapılan reklamı herkese değil, belli bir hedef kitleye ulaştırmak için izlenen bir yol olarak tanımlanıyor.

Facebook'a göre daha az kullanıcı bilgisine sahip Twitter, son hamlesiyle bu konudaki eksikliğini de gidermeyi amaçlıyor.

Twitter, bu bilgiler ışığında kullanıcılarına yaptığı içerik önerilerini de güçlendirmeyi planlıyor. Site, geçtiğimiz aylarda kullanıcılarına takip etmediği kişilere ait bazı tweetleri göstermeye başlamıştı. Elde edilecek yeni bilgiler, kullanıcıların ilgisini çekebilecek tweetlerin ya da hesapların gösterilmesinde de kullanılacak.

 

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