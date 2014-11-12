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Bilim / Teknoloji

Twitter’dan yeni şikayet sistemi

Twitter sözlü tacize uğrayan kullanıcıların bu durumu detaylı bir şekilde şikayet etmesi için yeni bir uygulama başlattı

12 Kasım 2014 15:55

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre özellikle kadın kullanıcıların sözlü tacize ve istismara maruz kalması halinde, durumu detaylı bir şekilde rapor etmelerini sağlayacak bir sistem devreye girdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Women Action and the Media (WAM) olarak adlandırılan sivil toplum kuruluşu ile beraber hareket etme kararı alan Twitter, bu uygulama sayesinde mikroblog sitesi üzerinde gerçekleşen ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi suçları azaltmayı hedefliyor.

Dev mikroblog sitesinin devreye soktuğu yeni uygulama sayesinde kullanıcılar WAM üzerinden şikayette bulunabilecek ve bu raporları inceleyen Twitter, söz konusu suçlara imza atan kullanıcılar hakkında işlem yapıp yapmama hakkına sahip olacak.

Son dönemlerde artan kadınlara yönelik taciz saldırılarının arttığının altını çizen WAM, bu suçları işleyen kullanıcılar hakkındaki kararın Twitter’a ait olduğunu ve WAM’ın şirketin bu kararlarını takip edeceği belirtiliyor.

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