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Bilim / Teknoloji

Twitter’a yeni özellikler geliyor

Twitter'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun konuları bulabilecekleri yeni bir ara yüz üzerinde çalıştıklarını ifade edildi

16 Kasım 2014 15:32

Twitter’ın Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Weil, yepyeni özellikler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Dünyada her gün ortalama 500 milyon tweet’in atıldığını belirten Kevin Weil, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun konuları bulabilecekleri yeni bir ara yüz üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Twitter’ın üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise kişiye özel zaman çizelgesi oluşturmak.

Bu sayede Twitter’ın hızlı akışı içerisinde kaybolan önemli içeriklerin kullanıcılara sonradan gösterilmesi amaçlanıyor.

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