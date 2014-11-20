Twitter'da gizliniz saklınız kalmayacak

Twitter yeni bir uygulamayla, kullanıcıların geçmişte yazdıkları tweetleri arama motorunda bulunabilir hale getirecek.

Buna göre 2006 yılında kurulan sosyal iletişim sitesi, kullanıcıların geriye dönük ve kamuya açık tüm tweetlerini aramaya izin verecek. Bugüne dek, Twitter yalnızca 30 gün geriye gidilmesini mümkün kılıyordu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek uygulama sayesinde yaklaşık yarım trilyon tweet içinde arama yapılabilecek. Bilgiye erişim açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilen bu uygulamanın, bazı Twitter kullanıcılarına sorun yaratabileceği belirtiliyor.

Geçmişte paylaştığı şeyleri unutan bir kullanıcının, uygulama nedeniyle bu tweetinin hatırlatılarak rahatsız edilebileceği uyarısı yapılıyor.

Uygulama nasıl çalışacak?

Teoride, bu uygulamayı kullanarak, istediğiniz kişinin tüm Twitter geçmişine bakabilecek, eski tweetler arasında arama yapabileceksiniz.

Ancak aramada yalnızca kamuya açık tweetler görüntülenecek.

Twitter geçmişinde kelime ve kullanıcı ismi dışında, etiketler de aranabilecek, bunları ilk başlatan kişiler bulunabilecek.

Mesela Google'ın eski üst düzey danışmanlarından Chris Messina'nın Twitter'da ilk etiket kullanan kişi olduğunu biliyor muydunuz?

2007'de ilk etiketi Twitter hesabından paylaşan Messina, bugün çok sık kullanılan "justsayin" ("sadecesöylüyorum") etiketini de ilk kullanan kişiydi.

Utandıracak tweetlerden nasıl kurtulmalı?

Aslında geçmişteki tweetlerinizi gözden geçirmek ve rahatsız olduklarınızı silmek için Twitter birkaç yöntem sunuyor.

İlk seçenek, Twitter hesabınızı tamamen kapatmak. Eğer hesabınızı kapatırsanız, eski tweetleriniz arşivde 30 gün tutuluyor, ardından arşivden de siliniyor.

Bu 30 gün içinde hesabınızı yine açıp aktif hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca hesabınızı silmek yerine e-posta ve şifrenizi değiştirerek yeni bir hesaba geçebiliyorsunuz.

Ancak bu tür yöntemlerde takipçiler kaybediliyor ve çoğu kullanıcı bunu göze alamıyor. Dolayısıyla hesabını tamamen kapatmak istemeyen kullanıcılar, tek tek tweetlerini gözden geçirip silebilir. Fakat bu oldukça zaman alan ve yorucu bir süreç olabilir.

İlk tweeti silin

Fakat Twitter'ın yeni arama uygulaması sayesinde "#FirstTweet" (Türkçesi: #İlkTweet) yazarak, ilk attığınız tweete dönebileceksiniz. Ve ilk tweetinizi sildikten sonra, aynı arama yöntemiyle bulduğunuz tweetleri silerek ilerleyebilirsiniz.

Twitter kullanıcılara eski tweetlerini arşiv olarak indirmeleri olanağını da sağlıyor. Bu arşivde, aylara bölünen tweetlerin içinde arama yapılabiliyor.

Ve arşivde, her tweete bir link bulunuyor. Dolayısıyla bir kullanıcı, arşivinden rahatsız olduğu tweetleri kolayca bulabilir ve linke tıkladıktan sonra tweeti silebilir.

Eğer tweetleri silmekle uğraşamıyor ama aynı zamanda hesabınızı kapamak istemiyorsanız, tweet silen uygulamalardan birini kullanmanız gerekebilir.

Dış uygulamalar risk taşıyor

Bu uygulamalar, indirdiğiniz ve onay verdiğinizde, belirlediğiniz tarihten itibaren bütün tweetleri silebiliyor.

Ancak bunun niçin söz konusu uygulamalara şifrenizi girmeniz gerekiyor ve bu da hesabınız açısından bazı riskler taşıyor. Dolayısıyla genellikle güvenilen, yaygın kullanılan bir uygulama tercih ediliyor.

Ayrıca akıllı telefonlara indirilen bazı uygulamalar, oradan attığınız yanlış tweetleri gizliyor.

Fakat Twitter bu tür uygulamalara bazı kısıtlamalar getiriyor. Örneğin tweet silme uygulamaları hiçbir zaman tüm tweetleri silemiyor. Ayrıca tweetlerinizi silseniz de, bu yazdıklarınızdan sonsuza kadar kurtulduğunuz anlamına gelmiyor. Örneğin ABD Kongre Kütüphanesi, kendilerine gönderilen her tweetin ekran görüntüsünü arşivliyor. Yeni arama uygulamasıyla, tweetlerin daha sık arşivlenebileceği belirtiliyor.