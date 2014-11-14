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Ekonomi

S&P, Twitter hisselerine ‘çöp’ dedi

S&P, Twitter'ın gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi durumunda notun yükselebileceğini ifade edildi

14 Kasım 2014 14:23

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Twitter'ın tahvillerine yatırımcılar tarafından 'çöp' olarak da tanımlanan yatırım yapılabilir seviyenin altında not verdi.

Eylül'de 1,8 milyar dolarlık tahvil ihraç eden Twitter'ı inceleyen kuruluş, şirkete yatırım yapılabilir seviyenin üç basamak altında olan BB- notunu verdi.

S&P'nin not kararı sonrasında Twitter hisseleri Wall Steet'te yüzde 6'ya varan düşüş yaşadı. Böylece hisselerde yılbaşından bu yana yaşanan düşüş yüzde 37'ye ulaştı.

S&P açıklamasında Twitter'ın gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi durumunda notun yükselebileceği de ifade edildi.

 

Gerekçe agresif yatırımlar

 

S&P'nin açıklamasında Twitter'ın büyümek için 'fazlasıyla agresif yatırımlar yaptığı' belirtildi. Açıklamada, "Yatırımların geri dönüşü düşünüldüğünde Twitter 2016'ya kadar sağlıklı bir nakit akışı sağlayamayabilir" dendi.

Geçtiğimiz hafta Twitter'dan yapılan açıklamada şirketin hizmetleri Çin'de yasaklı olsa dahi Hong Kong'da yeni bir ofis açaılacağı duyurulmuştu.

Ekim ayında Twitter verileri kullanıcıların ana sayfa görüntülemelerinde yüze 7'lik düşüş yaşandığını ortaya koymuştu.

Yönetim üçüncü çeyrek karının piyasa beklentilerinin altında kalabileceği uyarısını da yaptı. Wall Street'in beklentisi Twitter'ın yılın üçüncü üç aylık döneminde 448,3 milyon dolar kâr edeceği yönünde.

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