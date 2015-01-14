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Twitter'da hakaret, küfür, tehdit ve nefret söylemi dolu kampanya: #ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz

Twitter'de Charlie Hebdo karşıtı kampanya başlatıldı

14 Ocak 2015 09:10

Cumhuriyet gazetesinin Fransa'da yayımlanan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'te uğradığı kanlı baskından sonraki ilk sayısını yayımlayacağı haberinin ardından Twitter’da “#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz  etiketi, en çok konuşulan konular arasına girdi.

Cumhuriyet'in de dağıtımını yapan Türkiye'deki iki büyük dağıtım şirketinden biri olan Yay-Sat'a baskın yapan polis, gazetenin dağıtımını bir saat boyunca durdururken, Twitter’da “#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz” etiketiyle atılan tweetlerde hakaret, küfür ve tehdidin yanı sıra nefret söylemine varan ifadeler kullanıldı.

Twitter’da Charlie Hebdo mizah dergisinin Türkiye’de yayımlanmasıyla ilgili atılan tweetlerden bazıları şöyle: (Kişilerin kullanıcı adları silinmiştir – T24)

#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz . BizCharlie Değiliz , biz sucsuz yere öldürülen milyonlarca Türk ve müslümanlardanız.

#UElkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz . Doğru bir hareket. Peygamberime hakaret edemezsin. Müslüman mh de salyangoz satamazsın....

"Acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne!" #ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz @cumhuriyetgzt

#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz Bu bir katliam degil karşılıktır zira bu insanlara katliamı öğreten yine bunlardır

#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz

Beyler!

Cumhuriyetin tirajı belli.

Amaç başka.

Aziz Nesin'in sivas'da yaptığı gibi

Kışkırtmak istiyorlar.

İfade hürriyeti isteyen Fransa, Ermeni Soykırımı yoktur demeyi serbest bırakmakla işe başlasın.

#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz

Cehennem dediğin yerde dal, odun, kibrit yoktur. Herkes ateşini bu dünyadan götürür.

Necip Fazıl Kısakürek

#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz

#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz peygamberime hakaret eden bir yayın asla ülkemde bulunmamalı dağıtılmasından daha önemli

"İdam cezası" demokrasi zırvası atan Amerikada var Ülkemde neden yok Bunların alayı temizlenmeli..

#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz

"Hepimiz maymunuz" diyemedikleri için"HEPİMİZ CHARLIE'yiz" dediler

Açık ve Net!

#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz

O dergiyi basmak provakasyon değil müslümanlar'a meydan okumaktır

Bu alçaklığı yapanlar bedelini öderler.

 

 #ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz

Burası Fransa değil ! O dergiyi basacak adamın Aklını alırlar

g..leri yiyiyorsa hodri meydan.

#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz

Madımakta çanak tuttuğun katliamı unutmadı bu millet!.. #ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz

Benim ülkemde benim dinime ve peygamberime saygısızlık edecek olanlar haddini bilecek! #ülkemdecharliehebdodağıtılamaz

#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz LAİKLER SELANİKE DEFOLSUN

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