Twitter'da hakaret, küfür, tehdit ve nefret söylemi dolu kampanya: #ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz

Cumhuriyet gazetesinin Fransa'da yayımlanan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'te uğradığı kanlı baskından sonraki ilk sayısını yayımlayacağı haberinin ardından Twitter’da “#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz” etiketi, en çok konuşulan konular arasına girdi.
Cumhuriyet'in de dağıtımını yapan Türkiye'deki iki büyük dağıtım şirketinden biri olan Yay-Sat'a baskın yapan polis, gazetenin dağıtımını bir saat boyunca durdururken, Twitter’da “#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz” etiketiyle atılan tweetlerde hakaret, küfür ve tehdidin yanı sıra nefret söylemine varan ifadeler kullanıldı.
Twitter’da Charlie Hebdo mizah dergisinin Türkiye’de yayımlanmasıyla ilgili atılan tweetlerden bazıları şöyle: (Kişilerin kullanıcı adları silinmiştir – T24)
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz . BizCharlie Değiliz , biz sucsuz yere öldürülen milyonlarca Türk ve müslümanlardanız.
#UElkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz . Doğru bir hareket. Peygamberime hakaret edemezsin. Müslüman mh de salyangoz satamazsın....
"Acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne!" #ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz @cumhuriyetgzt
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz Bu bir katliam degil karşılıktır zira bu insanlara katliamı öğreten yine bunlardır
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz
Beyler!
Cumhuriyetin tirajı belli.
Amaç başka.
Aziz Nesin'in sivas'da yaptığı gibi
Kışkırtmak istiyorlar.
İfade hürriyeti isteyen Fransa, Ermeni Soykırımı yoktur demeyi serbest bırakmakla işe başlasın.
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz
Cehennem dediğin yerde dal, odun, kibrit yoktur. Herkes ateşini bu dünyadan götürür.
Necip Fazıl Kısakürek
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz peygamberime hakaret eden bir yayın asla ülkemde bulunmamalı dağıtılmasından daha önemli
"İdam cezası" demokrasi zırvası atan Amerikada var Ülkemde neden yok Bunların alayı temizlenmeli..
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz
"Hepimiz maymunuz" diyemedikleri için"HEPİMİZ CHARLIE'yiz" dediler
Açık ve Net!
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz
O dergiyi basmak provakasyon değil müslümanlar'a meydan okumaktır
Bu alçaklığı yapanlar bedelini öderler.
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz
Burası Fransa değil ! O dergiyi basacak adamın Aklını alırlar
g..leri yiyiyorsa hodri meydan.
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz
Madımakta çanak tuttuğun katliamı unutmadı bu millet!.. #ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz
Benim ülkemde benim dinime ve peygamberime saygısızlık edecek olanlar haddini bilecek! #ülkemdecharliehebdodağıtılamaz
#ÜlkemdeCharlieHebdoDağıtılamaz LAİKLER SELANİKE DEFOLSUN