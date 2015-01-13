Je Suis Charlie nasıl para kapısı oldu?

12 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'nın başkenti Paris'te yayın yapan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yönelik saldırı sonrası ortaya çıkan "Je Suis Charlie" (Hepimiz Charlie'yiz) sloganının para kazanmanın yolu olarak kullanılmayı planlandığı ortaya çıktı. İnternet üzerindeki açık arttırma usulü en büyük alış veriş sitesi olan eBay'ın, Charlie Hebdo'nun, katliamdan önceki en son sayısını satışa çıkartarak 75 bin euro gibi astronomik bir rakama sattığı öne sürüldü.

Hürriyet'in ekonomi yazarı Gila Benmayor'un Fransız Le Monde Gazetesi'nin haberine dayandırdığı bilgilerde ayrıca, katliamdan kısa bir süre sonra "alan hakkı" satın alanlar arasında jesuischarlie.com ile jesuischarlie.net gibi site isimleri de var.

Benmayor'un Hürriyet'te "Hepimiz Charlie'yiz de kazanç kapısı olursa" başlığıyla yayımlanan (13 Ocak 2015) konuya ilişkin yazısı şöyle:

Hepimiz Charlie'yiz de kazanç kapısı olursa

Büyük dramlar, acılar ve hatta katliamlar dahil her şeyin paraya dönüştürülebildiği bir çağda yaşadığımız hiç yalan değil.

Günlerden beri Fransa'daki Charlie Hebdo katliamını konuşurken, Fransa'nın tarihindeki en büyük yürüyüşünü televizyona yapışmış izlerken meğer birileri "Hepimiz Charlie'yiz" sloganından para kazanmak için cin fikirler üretmek peşindeymiş.

Devir böyle bir devir.

Fransız Le Monde Gazetesi'nin "İnternet Üzerinden Meşum Ticaret" başlığıyla duyurduğu habere bakılırsa Charlie Hebdo katliamından hemen iki gün sonra eBay harekete geçmiş.

İnternet üzerindeki açık arttırma usulü en büyük alış veriş sitesi olan eBay mizah dergisinin katliamdan önceki en son sayısını satışa çıkartmış.

Derginin olay yaratmış eski sayılarını da sitesinde satışa sunan eBay'in bazı sayıları 75 bin euro gibi astronomik bir rakama sattığı iddiası var.

Ancak işin uzmanlarına göre bu iddianın asılsız olma ihtimali yüksek.

Katliamda hayatlarını kaybeden karikatüristlerin orijinal eserlerini de açık arttırmaya çıkartan eBay'in sosyal medyada kopan fırtına üzerine şöyle bir jest yapıyor.

Sadece Fransa'da dergilerin satışından elde edeceği komisyonu Charlie Hebdo'ya bırakmayı taahhüt ediyor.

eBay'de satışa çıkartılanlar sadece derginin eski sayıları filan değil.

"Hepimiz Charlie"yiz tişörtleri, kupalar, anahtarlıklar, şapkalar, telefon kılıfları, şemsiyeler ve aklınıza gelebilecek her türlü ıvır zıvır şeyi eBay'den alabiliyorsunuz.

Henüz denemedim ama eBay üzerinde arama yaptığınızda "Hepimiz Charlie"yiz 3 bine yakın sonuç veriyormuş.

Yine internet üzerinden daha çok katalog ile tekstil ürünleri satan Fransız 3 Suisses Grubu'nun logosunu "Charlie'yim"e dönüştürmüş olması da sosyal medyalarda "ticari bir manevra" olarak tepki çekmiş.

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine 3 Suisses özür dilemiş ve kesinlikle "ticari bir kaygısı" olmadığını, sadece dayanışma için logosunu değiştirdiğini açıklamak durumunda kalmış.

Sosyal medyanın kimilerini dize getirme gücüne şapka.

Bu arada Charlie Hebdo katliamıyla ilgili hiç vakit kaybetmeden bazıları internette alan hakları satın almış.

Katliamdan kısa bir süre sonra alan hakkı satın alanlar arasında jesuischarlie.com ile jesuischarlie.net gibi alanlar var.

Bunları satın alanlar Le Monde Gazetesi'ne "para kazanmak gibi bir amaçları olmadığını" söylemiş.

Ben inanmadım.

2015 yılında gidilecek yerler arasında İstanbul yok Kaş var!

İnternational New York Times'ın hafta sonu seyahat ekinde ilginç bir liste yayınlandı.

Gazetenin seyahat eki editörlerinin her yıl yayınladıkları "gidilecek yerler" listesinde bu yıl 52 yer var.

Listenin başındaki şehir Expo nedeniyle Milano.

ABD ile ilişkileri yumuşatma eğilimine girmiş olan Küba ikinci sırada.

Gözlerim listede boşuna İstanbul'u aradı.

Azerbaycan'ın başkenti Baku'nun da girmeyi başardığı listede Türkiye'den sadece Kaş'ı gördüm.

"Kos out, Kaş in" sözlerine yer veren seyahat ekine göre, hemen yanı başındaki Kalkan İngiliz turistlerin kurbanı olurken Kaş keşfedilmemiş bir mücevher.