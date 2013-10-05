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Ekonomi

Twitter-Tweeter karışıklığı borsacıları yaktı

Twitter, geçtiğimiz gün, 1 milyar dolarlık halka arz ile borsaya gireceğini açıkladı ancak bazı borsacılar yanlışlıkla Tweeter şirketinin hisselerini aldı

05 Ekim 2013 21:22

Borsa'da Twitter ile Tweeter'i karıştıran yatırımcılar haciz altındaki Tweeter hisselerinin yüzde 1000 yükselmesine sebep oldu.
Halka arz için başvuru yapan dünyanın en büyük mikrobloğu Twitter'in borsaya girme tarihini iyi hesaplayamayan bazı acemi yatırımcılar Tweeter Home adlı bir elektronik şirketinin hisselerine hucum etti. 
Wall Street'de bir Cent'den işlem gören Tweeter Home şirketinin hisselerinin kısa süre içinde 15 Cent'e yükseldiği belirtildi. 
cnntürk.com sitesinde yer alan haberde, bu durumun Twitter'in performansına ait mali istatistiklerini açıklamasını bazı Asyalı acemi yatırımcılar tarafından borsaya girdi diye sanmasından kaynaklanabileceğini yazdı.
İki hisse kotlarının “Twitter (TWTR), Tweeter (TWTRQ)“ benzerliğine de dikkat çekilen haberde, “Q" harfini iyi hesaba katmayan bu yatırımcıların zengin olduk düşüncesi ile aslında büyük mali zarara uğradığına dikkat çekti.

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