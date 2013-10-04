Mavi kuş 1 milyar dolarlık halka arza uçuyor

Twitter'ın halka arzı gerçekleşiyor. Şirket, yaptığı başvuruyla, 1 milyar dolarlık halka arz planını açıkladı.

Twitter'ın başvuru belgesinde, ilk defa şirketin finansal verilerine de yer verildi. Belgelerde, Twitter'ın ortalama aylık kullanıcı sayısının 218 milyon olduğu ve günde 500 milyon tweet gönderildiği belirtildi. Bu yılın ilk altı ayında toplam cirosu 254 milyon dolar olan ve bu ciro üzerinden 69 milyon dolar zarar eden Twitter'ın, aylık ortalama kullanıcı sayısı 218 milyon. Bir günde gönderilen tweet sayısı ise yaklaşık 500 milyon.

Twitter 2010 yılıda 28 milyon dolar, 2011 yılında 106 milyon dolar ve geçtiğimiz yıl da 317 milyon dolar ciro açıklamıştı.

Twitter gelirinin çok büyük bölümünü, yüzde 58'ini, reklam satışından elde ediyor.

Facebok'dan sonra ilk

Twitter, Facebook'un ardından borsaya açılan ilk sosyal paylaşım platformu olacak. Twitter aynı zamanda Facebook'tan bu yana halka arz edilen en büyük Silikon Vadisi şirketi olacak.

Halka arz işlemlerinin ise ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yürütüleceği de yine yayımlanan başvuruda paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Hangi borsada işlem görecek?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Twitter'ın halka arzında yer alacak bir numaralı banka Goldman Sachs olurken en büyük rakibi Morgan Stanley de süreçte yer alacak.

Twitter hisselerinin ne zaman işlem görmeye başlayacağı henüz bilinmiyor.

ABD yasalarına göre bir şirket halka arz başvurusunu açıkladıktan en az 21 gün sonra ne kadar hisse satacağını ve hisse için belirlenen fiyatı açıklayabiliyor.

TWTR koduyla işlem göreceği belirtilen sosyal medya devinin, hangi tarihte ve hangi borsada işlem göreceği bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

Ancak kimi uzmanlara göre en güçlü aday Nasdaq.

Türkiye'de kaç kullanıcısı var?

Twitter, özellikle toplumsal olaylarda hızlı haberleşme için kullanılmaya başlandıktan sonra, tüm dünyada kullanıcı sayısını artırdı. Türkiye'de, bu yılın başlarında 9,6 milyon kullanıcıya ulaşan sosyal paylaşım sitesine Türkiye'den saniyede 92 tane olmak üzere günde ortalama 8 milyon tweet giriliyor ve bunların yüzde 60'ı kullanıcılar tarafından yazılıyor; kalan tweetlerin ise yüzde 7'si hastag, yüzde 20'si ise retweet. Kullanıcıların cinsiyet dağılımında kadınlar yüzde 53'le önde, erkekler ise yüzde 47. Türkiye'de Twitter en çok Çarşamba günleri ve 22:00-23:00 saatleri arasında kullanılıyor. Türkiye'den Twitter'a her gün 279 bin fotoğraf yüklenirken yaklaşın 6 bin 500 video yükleniyor. En çok takipçisi olan kullanıcı ise 3 buçuk milyondan fazla takipçiyle Cem Yılmaz.

Twitter'ın yaptığı son "sahte hesap silme" işleminden sonra tüm dünyada kullanıcı sayıları azalırken, Türkiye'de ise takipçi sayılarının azalmasına rağmen Gezi Direnişi sürecindeki etkin kullanımla kullanıcı sayısı arttı.