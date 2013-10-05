215 milyon kişi Twitter kullanıyor

Halka arz için başvuru yapan dünyanın en büyük mikrobloğu Twitter, analistlerin merak ettiği rakamları açıkladı. Twitter, aylık aktif kullanıcı sayısının 215 milyona ulaştığını belirtti.

ABD merkezli mikroblog, aylık aktif kullanıcı sayısının 215, günlük aktif kullanıcı sayısının ise 100 milyona ulaştığını açıkladı. Twitter’da atılan günlük mesaj (tweet) sayısı ise 500 milyona ulaştı.

Twitter, 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde, aylık ortalama aktif kullanıcı sayısının 218.3 milyonu gördüğünü belirtti. Bu miktar, bir yıl önceki aynı döneme oranla yüzde 44 artışı temsil ediyor. 30 Haziran 2012’de biten üç aylık dönemde ortalama aktif kullanıcı 151.4 milyondu.

Twitter, 30 Haziran 2013’te biten üç aylık dönemde kullanıcıların yüzde 75’inin, yani 163.5 milyonunun sosyal ağa erişimin için mobil cihazları tercih ettiğini belirtti.

Mobil veriler sayesinde yüzü gülen Twitter, reklam gelirinin yüzde 65’inden fazlasını akıllı telefon ve tablet cihazlardan elde etti.

The Next Web sitesinin haberine göre, Twitter’ın 30 Haziran 2013’te sona eren üç aylık dönemde, ABD dışındaki kullanıcı oranı yüzde 77 oldu. Yabancı ülkelerdeki kullanıcı sayısının arttığını belirten Twitter, buna rağmen uluslararası alanda elde edilen gelirin, toplam gelirin sadece yüzde 25’ini oluşturduğunu açıkladı.

Kullanıcı tabanı ve gelir akışını güçlendirmek isteyen Twitter’ın, halka arzın ardından gelişmekte olan piyasalara hücum etmesi bekleniyor.