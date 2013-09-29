Egemen Bağış’tan Twitter’da ikinci ‘Ouokl’ vakası: Rö

Gezi Parkı eylemlerinin damga vurduğu Haziran ayında attığı “Ouokl” tweetiyle, Türkçe’de olmayan bu kelimeyi bir internet fenomenine dönüştüren Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bu kez “Rö” tweetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış sosyal paylaşım sitesi twitter’da çok tartışılacak bir mesaja daha imza attı. İstanbul Eminönü’nde incelemelerde bulunan ve incelediği baklava yarışması hakkında takipçilerine bilgi veren Bağış, son olarak “Rö” şeklinde bir “tweet’ attı.

Bakan Bağış’ın dakikalar içinde 4 binden fazla ‘retweet’ atan “Rö” ‘tweetine’ giden süreç şu ‘tweet’lerle gelişti:

- İyi Pazarlar! Eminönü'nde Baklava Ustaları Yarışmasına, Çatalca İlçe Danışma Meclisi'ne & Sultançiftlik hizmet tesis açılışına katılacağız. Eminönü'nde Festivali yapılan Baklava ile kız isteriz. Baklavasına maç yaparız. Sevinçlerimizi ve Bayramlarımızı baklava ile kutlarız.

- Baklavanın Avrupa Birliği’nde artık Türkiye ile tescillenmesi için önemli bir adım attık Dünyanın ve AB'nin ağzı baklavamız ile tatlanacak.

- Renkligül devrimiyle uğraşanlar da, palalarını millete sallayanlar da iyi bilsin ki… DARI UNUNDAN BAKLAVA, İNCİR AĞACINDAN OKLAVA OLMAZ.

- Rö