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Bilim / Teknoloji

Twitter, kaydolduğunda 13 yaşında olmayanların hesaplarını kapatıyor

Yeni gizlilik yasaları uygulanmaya başladı

29 Haziran 2018 20:13

Derin Koçer

25 Mayıs 2018 itibarıyla Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren, gizlilik yasalarında kapsamlı reform niteliği taşıyan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa ile bağlantısı bulunan bütün işletmelerin işleyişinde etkili olmaya başladı. Reform, Cambridge Analytica olayının ortaya çıkmasıyla beraber internet kullanıcılarının zedelenen güveninin yeniden tesis edilmesi, kullanıcıların gizliliğinin korunması için önemli bir adım olarak görülüyor. 

Şu an kaç yaşında olduklarına bakmaksızın…

Yönetmelik, AB vatandaşı çocukların haklarının korunmasını ve sosyal paylaşım sitelerine katılım için 13 yaş alt sınırının güçlendirilmesini özellikle gözetiyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter, GDPR’nin etkisinin hissedildiği ilk şirketlerden biri. Şirket, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle beraber yeni yaptırımlarını başlattı. Şirket, sisteme kaydolduklarında 13 yaşının altında olan kullanıcıların hesaplarını -şu an kaç yaşında olduklarına bakmaksızın- kilitliyor. 

GDPR’nin yürürlüğe girdiği gün başlayan uygulama uyarınca, sosyal paylaşım sitesine doğum yılını bildirmen kaydolan ya da siteye yanlış bilgi vererek giriş yapan kullanıcılar tespit edildikleri anda ‘hesaplarının kilitlendiğine’ dair bir bildirimle karşılaşıyorlar. Twitter, bu bildirimde, kullanıcılara ‘doğum tarihlerinin’ belli olduğu bir kimlik, ehliyet ya da pasaportlarını girmelerini istiyor. Ancak kaç yaşında olduklarına dair resmi bilgi, hesaplarına ulaşmalarına yetecek mi, henüz bilinmiyor. 

AB vatandaşı olmayanlar için de aynı uygulama geçerli mi?

Twitter, başlattığı yeni uygulamaya dair açıklama yapmayı reddediyor. Ancak internette, Twitter’a kimlik belgelerini yüklemelerinin ardından hesaplarına ulaşım sağlamaya başladıklarını söyleyenler var. 

İngiliz The Guardian gazetesi, Twitter’ın yeni uygulamasının AB vatandaşı olmayanları ne kadar etkileyeceğine dair, ‘hesabı kitlenenlerin yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak itirazlarını bildirmelerinin ardından hesaplarına yeniden ulaşabilecekleri’ yorumunu yapıyor. Türkiye’de de bu uygulama ile hesapları kitlenen kullanıcılar var. Ancak Twitter, henüz bu konuya da açıklık getirmiş değil. 

Snapchat, İnstagram, Facebook gibi diğer sosyal paylaşım siteleri ise henüz benzer bir uygulama başlatmadılar. 

‘’Kötü amaçlı sahte hesapların önüne geçmek için’’

Ayrıca Twitter, sahte hesapların önüne geçmek için de yeni önlemler aldı. Sisteme kaydolanlar artık elektronik posta ya da telefonlarına gelen kodla kimliklerini onaylamadan paylaşım yapmaya başlayamıyorlar. Şirket, Twitter’da popülerleşen etiketleri kullanarak sık paylaşım yapan hesapların incelenmeye başlandığını da bildirdi. Kötü amaçlı sahte hesapların durdurulmasının amaçlandığı açıklandı. 

ETİKETLER

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