Facebook'tan T24'e, sansürlenen muhalefet haberleri için skandal savunma!

T24 Haber Merkezi

Facebook, T24’ün başta HDP ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş olmak üzere, bazı muhalefet partileri ve liderleri hakkındaki haber paylaşımlarının ücretli tanıtımının zorlaştırılmasına dair haberinin ardından açıklama yaptı.

T24’ün haber paylaşımlarını, ticari reklamlarla eşdeğer tutarken onay sürecindeki çifte standart konusuna açıklık getirmeyen Facebook tarafından yapılan açıklamada, muhalefet partisi haberlerine ilişkin tanıtım onaylarının, neden iktidar partisine ilişkin haberlerin aksine saatleri, günleri bulduğu konusuna da açıklık getirilmedi.

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Sosyal paylaşım ağı Facebook tarafından gönderilen açıklamada, T24’ün haber paylaşımları ‘siyasi reklam’ olarak nitelendirildi ve şirketin ‘şeffaflığı güçlü bir biçimde savunduğu ve siyasi reklam politikaları hakkında açık bir tutum sergilediği’ savunuldu.

"Siyasi reklamların doğruluğundan ve meşruluğundan emin olmak için..."

Verilen bütün örnekleri tek tek inceleyeceklerini ve detaylı açıklama yapılacağını kaydeden Facebook tarafından T24’e gönderilen ilk açıklama şöyle:

“Siyasi reklamlarda şeffaflığı güçlü bir biçimde savunuyor ve siyasi reklam politikalarımız hakkında açık bir tutum sergiliyoruz. Facebook’ta reklam veren tüm taraflara eşit davranıyoruz. Reklamların platformumuzda yayınlanmasına izin vermeden önce, onları incelemek için belli bir süre harcıyoruz. Bunu yapabilmek adına, siyasi reklamların doğruluğundan ve meşruluğundan emin olmak için en az 24 saate ihtiyaç duyuyoruz. Verilen örneklerde, daha detaylı inceleme gerektiren bir reklam hariç reklamların tümü 24 saat içinde onaylanmıştır.”

Bir başka seçimde Facebook: Kişisel veriler izinsiz paylaşıldı

Facebook, 87 milyon kullanıcının bilgilerini Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketiyle izinsiz paylaştığının ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çekmişti. Çok sayıda kullanıcı hesaplarını silerken, verilerin Cambridge Analytica tarafından 2016 ABD başkanlık seçimlerinde seçmen davranışlarını etkilemek için kullanıldığının belli olmasının ardından veri paylaşımına ilişkin de gizlilik tartışmaları da yeniden başlamıştı.

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili ABD Kongresi'nde verdiği ifadeye sosyal medya platformunun sorumluluklarını yeterince yerine getiremediğini ifade edip "Bu çok bir hataydı, benim hatamdı özür dilerim. Facebook'u ben başlattım ben işlettim ve burada olanlardan ben sorumluyum" diyerek başlamıştı.