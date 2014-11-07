Twitter Hong Kong'da büro açıyor

Twitter 2015'in ilk çeyreğinde Hong Kong'da büro açacağını açıkladı. Twitter, daha önce hükümete karşı protesto gösterileri düzenlenmesinde kullanılabileceği kaygısıyla Çin'de 2009 yılında yasaklanmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre şirket, "Hong Kong'da açılacak büromuz Çin'in dışındaki alanlarda, örneğin Çin ihracat reklam pazarı, Hong Kong ve Tayvan reklam pazarları, medya ortaklıkları ve yeni Twitter-MoPub reklam platformu gibi stratejik fırsatları yakalamamıza olanak sağlayacak." dedi.

Hong Kong bürosu, Twitter'ın bölgede faaliyet gösteren Singapur, Tokyo, Seul ve Sidney bürolarından sonraki beşinci temsilciliği olacak.

'İnternet kullanıcılarının yarısı Asya'da yaşıyor'

Twitter Ağustos ayında en büyük piyasalarından biri olan Endonezya'da daha yoğun faaliyet göstermek üzere Cakarta'da büro açılacağını açıklamıştı. Şirket sözcüsü, "Tüm internet, cep telefonu ve sosyal medya kullanıcılarının yarısı bugün Asya'da yaşıyor. Bölgede pek çok fırsat yattığını düşünüyoruz." dedi.

Twitter'ın Hong Kong'da büro açacağı açıklaması, geçen ay biten yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 23'lük kullanıcı artışı sağlamasına rağmen, kullanıcı başına sayfaya giriş faaliyetlerinde yüzde 7'lik bir düşüş olduğu haberini izliyor.

Şirket bu yılın sonuncu çeyreğindeki gelirlerinin de piyasa beklentisi olan 448,8 milyon doların altında kalabileceğini kaydetti. New York borsasında Twitter hisseleri bu yıl neredeyse yüzde 36 oranında düştü.

Bununla birlikte Twitter Asya kıtasında büyüme planları çerçevesinde Çin'in dışındaki alanlarda faaliyete başlamak istediğini açıkladı. Twitter'ın Hong Kong bürosunda satış personelinin çalışacağı belirtiliyor.