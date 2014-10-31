Facebook ve Twitter'dan 'şiddeti teşvik' edene 50 bin lira para cezası

Eskişehir Başsavcı Vekili Celalettin Karanfil, "Facebook ve Twitter 'basın' gibi kabul edilmiyordu. Yargıtay uygulamalarıyla şimdi bunu kabul etti. Burada normal vatandaş da sporda şiddeti teşvik ediyorsa aynı suç, aynı ceza onlar için de geçerli. Bununla ilgili 5 binden 50 bin liraya kadar para cezası var" dedi.

Karanfil, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Eskişehir Şubesi'nce düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çıkarılmadan önce statların adeta kan gölü haline geldiğini iddia etti.

En basit suçun hakaret olduğunu, bununla ilgili de kulüplere ciddi para cezaları kesildiğini anlatan Karanfil, "Bugüne kadar sporda şiddet üzerine çok şeyler konuşuldu. Bugün 'futbol nereye gidiyor?, seyirci nerede?' sorusunu soruyoruz. İlk önce spor branşlarında seyirciyi nasıl tribünlere getiririz. Bunların üzerinde çalışmamız lazım.

Kulüp yöneticilerine, federasyona, sporculara ve basın mensuplarına özellikle eğitim faaliyetleri konusunda büyük görevler düşüyor" diye konuştu. Seyirci için en büyük cezanın "seyirden men" cezası olduğunu belirten Karanfil şöyle devam etti:

"Seyirden men cezası alan kişi, karakola gidip imza atmak zorunda. Atmadığı her maç için 500 lira ceza kesiliyor. 20 bin lirayı bulan cezalar var. Onun için seyirden men cezasının aslında yaptırımının da olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bu yasa tüm spor branşlarında geçerli, sadece futbolda değil hatta buna amatör ligler de dahil."

Karanfil, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 22.maddesinin basın ve basın yayın yoluyla yapılan şiddete yönelik olduğunu dile getiren Karanfil, şunları kaydetti:

"Yargıtay'ın son uygulamaları kapsamında Facebook ve Twitter üzerinde yapılan yayınlar da bu kapsamda görülüyor. Facebook ve Twitter'de yazılanlara da dikkat etmesi gerekiyor. Gazete sahibine 100 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası kesilebiliyor. Bugüne kadar Trabzon'da bir gazeteye bu ceza kesildi. Facebook ve Twitter 'basın' gibi kabul edilmiyordu. Yargıtay şimdi bunu kabul etti. Burada normal vatandaş da sporda şiddeti teşvik ediyorsa aynı suç, aynı ceza onlar için de geçerli. Bununla ilgili 5 binden 50 bin liraya kadar para cezası var. Ayrıca 3 ay seyirden men cezası veriliyor."(AA)