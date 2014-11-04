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Dünya

'Facebook ve Twitter teröre yardım ediyor'

İngiliz hükümetine bağlı Dijital İletişim ve İstihbarat Kurumu, "terör ve suç örgütlerinin 'kumanda ve kontrol ağı' olarak Facebook ve Twitter'ı kullandığını" iddia etti

04 Kasım 2014 15:40

İngiliz hükümetine bağlı Dijital İletişim ve İstihbarat Kurumu GCHQ'nun yeni başkanı Robert Hannigen, "Facebook ve Twitter'ı terörizme yardımcı olmakla" suçladı. Hannigen, işbirliği yapmayan Facebook ve Twitter'a yaptırım istedi.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'a bir makale yazan İngiliz istihbarat şefi Robert Hannigen, terör ve suç örgütlerinin "kumanda ve kontrol ağı" olarak sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'ı kullandığını iddia etti.

İngiliz Dijital İletişim ve İstihbarat Kurumu GCHQ Başkanı Robert Hannigen, ABD merkezli Facebook ve Twitter'ın "özel hayatı koruma" gerekçesiyle, istihbarat örgütleriyle bilgi paylaşmaya yanaşmadığını söyledi.

Terör ve suç örgütlerinin "özel hayatı koruma" gerekçesinden faydalanarak, Facebook ve Twitter'ı "kumanda ve kontrol ağı" olarak kullanmaya başladığını iddia eden İngiliz istihbarat şefi Robert Hannigen, Facebook ve Twitter'ın "rahatsız edici bu gerçek"le yüzleşme zamanının artık geldiğini belirtti.

 

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