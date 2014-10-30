Twitter, IBM ile işbirliğine gidiyor



Her ikisinin de merkezi ABD'de bulunan Twitter ve IBM, kısa mesaj servisinin kullanıcı verilerini değerlendirmek amacıyla işbirliğine gidiyor. Yüz milyonlarca kullanıcının Twitter mesajları, IBM'in süper bilgisayarı Watson'a iletilecek. Verilerden iş kararlarında yararlanılabilecek sonuçlar çıkarılacak.

Bazı ürünlerin neden hızla popülerlik kazandığı ya da bir türlü tutulmadığı veya bir şirketin bir ülkede neden hızla yükselirken bir başkasında gerilediği gibi sorulara söz konusu veriler ışığında yanıt aranacak.

Twitter'da öne çıkan görüş ve trendler IBM ve Watson'ın iş analiz araçlarına veri olarak iletilecek. IBM-Twitter ortaklığının "şirketlerde karar alma sürecini değiştireceği" belirtildi.

2006 yılında kurulan Twitter, halen en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarının başında geliyor. Aktif kullanıcı sayısı 300 milyonu aşan Twitter'da 140 karakteri aşmayan mesajlar paylaşılıyor. Her gün yaklaşık yarım milyar mesaj atılıyor. Twitter mesajları çoğu zaman internet sayfalarına bağlantı, fotoğraf ya da diğer formatlarda dosya ekli oluyor.