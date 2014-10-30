T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Twitter, IBM ile işbirliğine gidiyor

Önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter, kullanıcı verilerinin analizini IBM'in süper bilgisayarı Watson'a teslim etme kararı aldı.

30 Ekim 2014 15:12


Her ikisinin de merkezi ABD'de bulunan Twitter ve IBM, kısa mesaj servisinin kullanıcı verilerini değerlendirmek amacıyla işbirliğine gidiyor. Yüz milyonlarca kullanıcının Twitter mesajları, IBM'in süper bilgisayarı Watson'a iletilecek. Verilerden iş kararlarında yararlanılabilecek sonuçlar çıkarılacak.

Bazı ürünlerin neden hızla popülerlik kazandığı ya da bir türlü tutulmadığı veya bir şirketin bir ülkede neden hızla yükselirken bir başkasında gerilediği gibi sorulara söz konusu veriler ışığında yanıt aranacak.

Twitter'da öne çıkan görüş ve trendler IBM ve Watson'ın iş analiz araçlarına veri olarak iletilecek. IBM-Twitter ortaklığının "şirketlerde karar alma sürecini değiştireceği" belirtildi.

2006 yılında kurulan Twitter, halen en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarının başında geliyor. Aktif kullanıcı sayısı 300 milyonu aşan Twitter'da 140 karakteri aşmayan mesajlar paylaşılıyor. Her gün yaklaşık yarım milyar mesaj atılıyor. Twitter mesajları çoğu zaman internet sayfalarına bağlantı, fotoğraf ya da diğer formatlarda dosya ekli oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TwitterIBMWatsonABDDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24