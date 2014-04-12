Twitter Facebook'tan esinlendi, bir yenilik daha geliyor

Twitter kullanıcıları, hesaplarına gelen uyarıları artık web üzerinden kolayca alabilecekleri bir uygulamaya sahip olacaklar: Tüm uyarılar, kullanıcıya küçük bir pop-up sayesinde anında iletilecek. RT ve Favori uyarılarını gerçek zamanlı olarak almayı sağlayan yeni özellik, Facebook 'ta olduğu gibi, ekranın alt köşesinde belirecek.

Twitter'ın Facebook ile rekabetinde, Facebook'a benzeyen pek çok özelliği devreye sokması dikkat çekiyor. Yeni özellik de Facebook'un uyarılarına benziyor. Ancak Twitter, bu uyarı penceresinin içinden yeni Tweet atmaya da izin veriyor.

Kullanıcılar isterlerse ayarlar arasındaki seçenekler sayesinde yeni uyarı pencerelerini kapatabilecekler veya kimden hangi uyarıları almak istediklerini belirleyebilecekler.