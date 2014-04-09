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Bilim / Teknoloji

Twitter Facebook'a mı benzeyecek?

Twitter yeni tasarıma giidyor. İlk denemeleri şubat ayında başlayan yeni tasarım, beraberinde pek çok yeniliği getiriyor

09 Nisan 2014 11:39

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın tasarımı değişiyor. Yeni tasarımı bazı profillerde gören kullanıcılar ise Twitter'ın Facebook'a benzeyecek olmasından şikayetçi.

Yeni tasarımdan öncelikle kısıtlı sayıda Twitter kullanıcısı yararlanabilecek. Birkaç hafta sonra ise tüm kullanıcılar yeni tasarıma geçebilecek.

Bazı kullanıcıların profilinde görüntülenebilen yeni tasarıma "Twitter Facebook'a benziyor" eleştirileri getiriliyor.

Kapak fotoğrafı büyüyor

 

İlk denemeleri şubat ayında başlayan yeni tasarım, beraberinde pek çok yeniliği getiriyor. Yeni tasarımda, sayfanın en üstünde "kapak fotoğrafı" kullanılabiliyor. Profil fotoğrafı ise sol tarafta, küçük bir şekilde kalıyor.

Ayrıca yeni tasarımda geçen profillerde, ilgi gören tweetlerin daha büyük gözükeceği ve fotoğrafların daha belirgin hale getirileceği görülüyor.
Farklı görüşler
Twitter'ın yeni tasarımı Türkiye'deki kullanıcılarını ikiyie böldü.
@gizemdeburda adlı kullanıcı "Ben eski tasarım twitter'ımla hayatıma devam etmek istiyorum beni almayın" diyerek yeni tasarımı eleştirdi.
@yunusderen adlı kullanıcı ise memnuniyetini "twitter profil sayfası değişmiş tasarım güzel olmuş kapak kısmı biraz facebook tarzı olsada yenilik iyidir" şeklinde bir tweet atarak dile getirdi.

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