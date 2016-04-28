Tutuklu ÖHD'li avukatların iddianamesine AİHM başvuruları ve Twitter paylaşımları da girdi!

Tutuklu avukatlar Ayşe Acinikli ve Ramazan Demir’in de aralarında bulunduğu 50 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Cizre’deki bodrumlara ilişkin Ramazan Demir’in AİHM’e yaptığı ‘tedbir’ başvuruları ve atılan Twitter paylaşımları yer aldı.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) dokuz avukat 6 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınmış, avukat Ayşe Acinikli ve Ramazan Demir 6 Nisan’da tutuklanmıştı.

Bianet'in haberine göre, iddianameye göre, ÖHD’li avukatlar İrfan Arasan, Ayşe Acınıklı, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışcı, Ayşe Başar, Tamer Doğan, Ramazan Demir ve Mustafa Rüzgar “PKK’nin cezaevi yapılanmasının kurye avukatları” olmakla ve “avukatlık görevini icra etmenin avantajlarını kullanarak cezaevlerine aktarım, iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmekle” suçlanıyor.

AİHM başvurusu iddianamede

Avukat Ramazan Demir’in Twitter’daki “AİHM bu sabah Cizre de yaralanıp hastaneye götürülmesine izin verilmeyen Cihan Karaman için ÖHD olarak yaptığımız başvuruda da tedbir kararı verdi. Gerekirse her yaralanan için tek tek AİHM e gider ama ablukanızı yine kırarız” paylaşımı iddianamede “Türkiye Cumhuriyetinin terörle mücadelesini abluka olarak” değerlendirdiği şeklinde yer aldı.

İddianamede avukatların sosyal medya paylaşımları aracılığıyla “terör örgütü propagandası” yaptığı söylendi. Avukatların Şırnak'ta polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Hacı Lokman Birlik’in cenazesinin akrep aracına bağlanarak sürüklenmesini konusunda attığı tweetler de delil olarak gösterildi.

Ne olmuştu?

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) dokuz avukat ve 24 kişiyle birlikte 16 Mart’ta sabaha karşı yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Tüm avukatlar ve diğer isimler 19 Mart’ta serbest bırakıldı. Savcı serbest bırakılmalarına itiraz etti.Hakimlik, avukatlar Hüseyin Boğatekin, Ayşe Başar, Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli ile 17 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Avukat Hüseyin Boğatekin 23 Mart’ta, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde müvekkilleri tutuklu öğrencilerin duruşmasını beklerken gözaltına alındı, avukat Ayşe Başar ile tutuklandı.

Ayşe Başar da avukatlarının itirazı sonucu 28 Mart’ta, Hüseyin Boğatekin de 1 Nisan’da serbest bırakıldı. Avukatlar Ayşe Acinikli ve Ramazan Demir de 6 Nisan’da ifade vermek üzere geldikleri adliye çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.