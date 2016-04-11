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ÖHD’li avukatlar Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli’nin serbest bırakılması talebi reddedildi

Demir ve Acinikli 6 Nisan'da tutuklanmıştı

11 Nisan 2016 18:52

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden avukat Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli'nin tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

ÖHD’li avukatlar Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli, 6 Nisan'da İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki savunmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. ÖHD'li avukatlar, Demir ve Acinikli'nin tutukluluğuna itiraz etmek için İstanbul 5.Sulh Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe verdi. Tutukluluğa itiraz talebini reddeden mahkemenin reddedilme gerekçesi ise öğrenilemedi.

ÖHD'li avukatlar Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli tutuklandı

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