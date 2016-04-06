ÖHD'li avukatlar Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli tutuklandı

Haklarında yakalama kararı bulunan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. İfade sonrası mahkeme Demir ve Acinikli'nin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul'da 16 Mart'ta düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alınıp, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldıktan sonra, savcılığın itirazı üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli öğlen saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılığa çıktıktan sonra mahkemeye sevk edilen avukatlar tutuklandı.

‘Özgürlük dilenmek mesleğime hakarettir’

Evrensel'den Cansu Pişkin'in haberine göre, Ramazan Demir sorgu hakimliğinde verdiği ifadede yaptığının bir savunma olmadığını vurguladı. Yakalama kararını öğrendiğinde adliyeye geldiğini belirten Demir, "Önemli olan benim tutuklanmam değil temsil ettiğimiz insanların menfaati ve dosyasıdır. Cizre için AİHM'e yaptığım başvuruyla 'devleti zor durumda bıraktığım' gerekçesiyle buradayım. AİHM'in verdiği usulü eksikleri tamamlamak için gittim. Benim için oradaki insanlar önemliydi onlara bir vefa borcum vardı ve kaçma gibi bir durumum yoktu. Bu dosyaların süresi geçmesin diye yetki belgelerini toparlamam gerekiyordu. Esas başvurularını hazırlayıp arkadaşlarıma teslim ettim. Kovsanız da burdayız bu dosyaların hepsi nişanedir. Kaçmamı gerektirecek bir durum yoktu. Bunun dışında mesleki faaliyetlerimin hepsini yaptım yapmaya devam edeceğiz. Tutuklama halinde bir süre alıkonulacağız belki ama orada da AİHM'e başvurup itirazlarda bulunacağım, tutuklama amacınız gerçekleşmeyecek. Özgürlük dilenmeyeceğim zira mesleğime hakarettir. Kovsanız da buradayız adliyedeyiz her gün burası sadece savcı ve hakimlerin değil" şeklinde konuştu.

‘Mesleki faaliyetlerimizden yargılanıyoruz’

Ayşe Acinikli de tutuklanma durumunda müvekkillerinin mağdur olmaması için dosyalarda düzenleme yaptığını belirtti. Acanikli, "Biz avukat olarak tutuklanma ile karşı karşıya kalınca müvekkiller de mağdur oluyor. Gelmediğim süre zarfında tutuklanmam durumunda hangi dosyayı hangi arkadaşıma teslim edeceğimi ayarladım" dedi.

Meslektaşı Hüseyin Boğatekin'e tutuklama gerekçesi olarak delillerin toplanmamış olmasının gerekçe gösterildiğini hatırlatan Acanikli, "Daha önce silahlı yasadışı örgüt üyesi olmaktan dava açılmıştı hakkımda. Oradaki dosya buna dahil edilmiş. 2011'de açılmış ve 2014 Ocak ayından bu yana hiçbir işlem yapılmamış dosya ile ilgili deliller toplanmamışsa bu bizim suçumuz değil. Bu bizim tutuklanmamızı gerektirmez. Aklımızla alay edilmemesi tek ricam. Tutuklanma gerekçemin makul oluşturulmasını istiyorum" dedi. Emniyette kendisine 'neden bu kadar sık cezaevine gittin' diye sorulduğunu belirten Acanikli, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargılandıklarını vurguladı.

Avukatların ifadeleri sonrasında karar için ara veren mahkeme Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli'nin tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme tutuklanmanın 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararına istinaden verildiğini açıkladı.