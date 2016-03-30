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ÖHD'li Ayşe Gösterişlioğlu: Polis, gözaltında bana "Türksün, neden ezilenlerin avukatlığını yapıyorsun?" dedi

23 Mart'ta tutuklanan Gösterişlioğlu, ÖHD'nin itirazı üzerine 28 Mart'ta serbest kaldı

30 Mart 2016 16:38

İstanbul'da 23 Mart'ta Tutuklu Aileleri Derneği (TUAD) üyelerine ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlara yönelik operasyonda tutuklanan ÖHD üyesi Avukat Ayşe Gösterişlioğlu, önceki gece avukatlarının, tutukluluk kararına ilişkin savcılığa yaptığı itirazın kabul edilmesi sonucu tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Kendilerine yönelik uygulanan baskının başından sonuna kadar hukuk dışı olduğunu söyleyen Gösterişlioğlu, "Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile tutuklandık" dedi. Gösterişlioğlu, gözaltında polislerin kendisine "Türksün, iyi bir mesleğin var neden ezilenlerin avukatlığını yapıyorsun?" diye sorduğunu söyledi.

Dicle Haber Ajansı'na konuşan Gösterişlioğlu, evine gelen polislerin ellerinde hiçbir arama yetkisi olmamasına rağmen evde arama yaptıklarını ve ne aradıklarına dair bir bilgi vermediklerini söyledi. Gösterişlioğlu, maruz kaldığı 'hukuksuz uygulamaların' götürüldükleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de devam ettiğini anlattı.

 

“Savcıların emniyete gelmesi tuhaf”

 

Savcıların Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek kendilerinin ifadesini almak istemesini 'tuhaf' olarak değerlendiren Gösterişlioğlu, tüm avukatlar olarak susma haklarını kullandıklarını ve savcıya ifade vermediklerini söyledi. Daha önce olmayan bu uygulamanın kendileri ile birlikte pratik alana sokulmasına çalışıldığını da vurgulayan Gösterişlioğlu, yine dosyalarına "gizlilik" kararı konulmasını da eleştirdi.

 

“Düzmece iddialar düzmece suçlamalar”

 

Gösterişlioğlu, haklarındaki iddiaları ise "düzmece iddia ve suçlama" olarak değerlendirdi. 2014 yılından beri soruşturma dosyasına bir evrak konmadığını söyleyen Gösterişlioğlu, "Ortada bir suçun olmadığı soruşturma dosyasından belli" diye konuştu.

 

“Savcıların hiçbir inisiyatifi yok”

 

'Hukuksuz gerekçelerle tutuklandıklarını, hukuki gerekçelerle serbest bırakıldığını' söyleyen Gösterişlioğlu, "Bizim davamızda da gördük ki, savcıların hiçbir inisiyatifi yok. Savcılar ve hâkimler kendilerine verilen rolü oynuyor sadece" dedi.

 

“Türksün neden ezilenlerin avukatlığını yapıyorsun?”

 

Yaklaşık 26 yıldır avukatlık yaptığını belirten Gösterişlioğlu, gözaltında polislerin kendisine "Türksün, iyi bir mesleğin var neden ezilenlerin avukatlığını yapıyorsun?" diye sorduğunu söyledi. Türkiye'de bugün gelinen süreçte kimsenin hukuksal ve yaşamsal güvencesi olmadığının altını çizen Gösterişlioğlu, "Şuan bir savaş ortamındayız ve şuan yapılan tutuklamalar gözaltılar da bu savaş ortamını körüklemeye yönelik" diye konuştu.

Kendilerine yönelik operasyonların avukatları sindirmek ve avukatlar üzerinden tüm topluma gözdağı vermek olduğunu söyleyen Gösterişlioğlu, "İstiyorlar ki toplum çaresiz olduğunu hissetsin, bunu yaşasın. Ama bu baskılar onların çaresizliğidir" dedi.

Gösterişlioğlu'nun serbest bırakılması kararının ardından aynı operasyonda tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konulan ÖHD üyesi avukat Hüseyin Boğatekin'e ilişkin de dün gece saatlerinde 8.Sulh Ceza Mahkemesi'ne "tutukluluk halinin sona erdirilmesi" talebi ile başvuru yapıldı. Yapılan bu başvuruya dair şuana kadar herhangi bir yanıt verilmedi.

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