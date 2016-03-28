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Yaşam

Esra Mungan'dan sonra ÖHD'li tutuklu kadın avukat da hücreye kondu!

ÖHD'li iki avukat 23 Mart'ta tutuklandı

28 Mart 2016 11:28

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ancak savcının itirazıyla hakkında yakalama kararı çıkartılarak tutuklanan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Ayşe Gösterişlioğlu, avukatları aracılılığı ile gönderdiği mesajda, tutuklu akademisyen Esra Mungan gibi  "Konumunuz farklı" denilerek tek kişilik hücreye konulduğunu söyledi.

ÖHD üyesi avukat Ayşe Gösterişlioğlu, Bakırköy Cezaevi'nden, avukatları aracılığı ile kamuoyuna mesaj gönderdi. Mesajında, tutuklu akademisyen Esra Mungan'ın hücresine benzer bir hücreye konulduğunu belirten Gösterişlioğlu, "Muhalefetimizi hücre ile bastırmaya çalışmaları ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor. Bu kadar çaresiz olduklarını bilmiyordum. Herkese selam ve saygıyla" diyerek son verdi. 

Ne olmuştu? 

16 Mart’ta eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi 7’si avukat olmak üzere 27 kişinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın tutuklama talebinin mahkemece kabul edilmesinin ardından, 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan avukatlardan Hüseyin Boğatekin, Ramazan Demir, Ayşe Acinikli ve ve Ayşe Gösterişlioğlu'nun tutuklanmasına karar verilirken, Tamer Doğan, Şefik Çelik ve Adem Çalışçı hakkında ise savcının tutuklama talebi reddedildi. Çağlayan Adliyesi'nde dün gece yarısına kadar devam eden duruşmada Hüseyin Boğatekin ve Ayşe Gösterişlioğlu tutuklandı. 

 

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